Reimond Manco está concentrado en su nuevo equipo: Alianza Universidad. Sin embargo, cuando se trata de la Selección Peruana y sus integrantes se da un tiempo para tener una opinión certera en cuanto a la realidad futbolística de la Blanquirroja. Esta vez, habló del nuevo equipo de Christian Cueva, el Al-Fateh en Arabia Saudita.

“Christian Cueva tiene una nueva oportunidad en una liga que ha crecido muchísimo. Pienso que le va a ir muy bien, es el conductor de la selección y eso se lo ha ganado”, sostuvo el nuevo refuerzo azulgrana en una entrevista a GOLPERU, quien aseguró que también espera tener pronto una chance en la Selección Peruana de la mano de Ricardo Gareca.

En ese sentido, sostuvo que “si se da la oportunidad alguna vez de poder jugar en la selección, bienvenido sea. Las oportunidades se van a dar siempre y cuando a uno le vaya bien en su equipo”. Por ello, Manco ratificó que dará lo mejor de si para dejar al equipo en lo más alto de la Liga 1.

“Queremos pelear cosas importantes, sabemos que en el plantel que tenemos hay buenos jugadores y eso motiva mucho más para la sana competencia del puesto”, manifestó el ‘Rei’, refiriéndose a uno de sus compañeros: Jack Durán.

“He jugado con Jack en menores. Es un gran jugador y la decisión final sobre quién jugará siempre la tiene el entrenador”, señaló en relación al socio que tendrá en el campo de juego. Asimismo, un tema que no quedó ajeno fue Alianza Lima, ya que, como mencionó, esperó ser considerado en la plantilla blanquiazul, de Carlos Bustos, para esta temporada.

Ante esto, Reimond Manco no dudó en decir que “con Alianza Lima nunca hubo nada concreto. Como hincha, me dolió lo que pasó con el club, pero hoy me debo a Alianza Universidad”. Continúa la pretemporada de los huanuqueños, de la mano de Ronny Revollar.





