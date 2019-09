Alianza Universidad vs. San Martín chocarán en el Heraclio Tapia de Huánuco por el Torneo Clausura Alianza Universidad vs. San Martín juegan EN VIVO por la fecha 8 de la Liga 1 Torneo Clausura desde el estadio Heraclio Tapia. El partido no será televisado.

Alianza Universidad vs. San Martín chocarán en el Heraclio Tapia de Huánuco por el Torneo Clausura. (Diseño: Depor) Alianza Universidad vs. San Martín chocarán en el Heraclio Tapia de Huánuco por el Torneo Clausura. (Diseño: Depor)