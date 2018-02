Alianza vs. Cristal: el día que Tomás Costa dejó U. Católica por "no ser del gusto" de Mario Salas

Cuando el chileno Mario Salas fue oficializado como técnico de Universidad Católica el 18 de diciembre de 2014, la carrera de Tomás Costa comenzó a dar un vuelco inesperado. El volante argentino llevaba cuatro temporadas vistiendo la camiseta 'cruzada'. No solo eso. Era un jugador valorado por el plantel y la hinchada. Sin embargo, su suerte cambió. Con la llegada del 'Comandante' y con el pasar de los partidos, pasó de ser titular a ocupar un lugar en la banca.

"Traté de dar lo mejor desde el lugar que me tocaba, desde el banco, un lugar en el que no me había tocado estar. Fue un cambio muy grande y a la larga era un desgaste", explicó Tomás Costa para FOX Sports Radio una temporada después, el 11 de enero de 2016, luego de confirmar su fichaje por Peñarol de Uruguay.

Los motivos los tenía claros. No había misterios: "Con Mario Salas nunca me sentí cómodo. No era de su gusto. Yo no entraba en su esquema. Él decidió eso en su momento. Nunca tuve diferencias manifiestas. No sería capaz de insinuar o preguntar nada. Yo entrenaba y cuando me necesitaba él podía contar conmigo”, agregó.

Hoy, el fútbol se encarga de volver a juntarlos, pero esta vez cada uno tendrá su propia camiseta. Tomás Costa, refuerzo de Alianza Lima, y Mario Salas, nuevo técnico de Sporting Cristal, se enfrentarán este domingo cuando se dispute el clásico entre ambos equipos peruanos por la tercera fecha del Torneo de Verano. Ingrediente que calienta.

Tomás Costa: "Me duele la forma en que salí de la UC"