Un partido que se definió en los últimos minutos. Alianza Lima derrotó a San Martín por la jornada 13 del Torneo Apertura Liga 1 2022 en el Estadio Alberto Gallardo con un gol desde los doce pasos. Tras finalizar el encuentro, Álvaro Ampuero se mostró incómodo por la decisión del árbitro que le brindó un penal a los blanquiazules.

“La verdad que hoy día nos vamos y sentimos perjudicados por el arbitraje. Hicimos un partido parejo, creo que Alianza no necesita esta ayuda, porque el penal fue una ayuda”, sostuvo Ampuero para declaraciones a GOLPERU.

“Nos malogran el trabajo de la semana. Era un empate que nos permitía impulsarnos y una vez más nos vamos con las manos vacías”, agregó el jugador de San Martín.

Álvaro Ampuero tuvo claro que no cometió falta sobre el delantero de Alianza Lima: “Para mí no fue penal, Benavente se viene cayendo. El árbitro estaba con ganas de cobrar un penal hace rato. El partido que hicimos me pareció perfecto. Creo que hicimos mejor las cosas que Alianza, tuvimos mejores oportunidades. Nos queda ese sinsabor de irnos sin puntos”.

Con gol del argentino Hernán Barcos, Alianza Lima derrotó de visita 1-0 a San Martín este lunes en el cierre de la decimotercera fecha del torneo Apertura peruano, que lidera Sport Huancayo.

El tanto de Barcos llegó en el minuto 90+3 de tiro penal en partido jugado en el estadio Alberto Gallardo, en la capital peruana. Con esta victoria, Alianza Lima sumó 20 puntos y está en el octavo lugar del Apertura, a seis unidades del líder Huancayo.





