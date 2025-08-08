Alianza Lima. (Foto: GEC)
Después del duro empate ante Sporting Cristal en Matute, lo que lo ha colocado en el séptimo lugar de la tabla del , tiene una nueva obligación con los hinchas para vencer a sumando una victoria que lo ayude a posicionarse en las primeras posiciones. A puertas de un cruce clave frente a Universitario, los ‘íntimos’ necesitan llegar motivados y no con la urgencia de por medio, algo que los pondría contra las cuerdas y cada vez más lejos del objetivo de mantenerse en la pelea por el título nacional. En la siguiente galería, repasaremos la formación de los dirigidos por Néstor Gorosito frente al cuadro ayacuchano. Ojo, Paolo Guerrero, Piero Cari, Sergio Peña y Guillermo Enrique son bajas por lesión y amonestaciones. Por otro lado, un nombre nuevo también aparece, de acuerdo a la información del periodista José Varela, un ‘potrillo’ que destaca en Liga 3: Mauricio Arrasco.

