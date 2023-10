Alianza Lima es uno de los cuatro equipos que todavía tienen opciones de ganar el Torneo Clausura 2023. Para lograrlo, los blanquiazules deben derrotar a Deportivo Garcilaso en Cusco y esperar que Universitario y Melgar no sumen puntos en sus respectivos partidos. La situación no es sencilla, pero igual los íntimos lucharán hasta el final. Mauricio Larriera pondrá su mejor once para tratar de conseguir los tres puntos en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Hernán Barcos sería el delantero de área y estaría acompañado de Gabriel Costa, Bryan Reyna y Jairo Concha. En el mediocampo estarían Jesús Castillo y Josepmir Balón; mientras que la línea defensiva estaría conformada por Edinson Chávez, Pablo Míguez, Yordi Vílchez y Ricardo Lagos. Finalmente, Ángelo Campos sería el portero del equipo. Revisa la posible alineación en esta galería de Depor.