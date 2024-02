Luego de caer goleado por 6-1 a manos de Always Ready, comprometiendo su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores, Sporting Cristal buscará lavarse la cara este sábado 24 de febrero cuando visite a Carlos A. Mannucci, en el duelo correspondiente a la fecha 5 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Enderson Moreira no se guardará nada y mandará lo mejor que tiene al Estadio Mansiche, con la inclusión de Maxloren Castro en lugar de Joao Grimaldo, quien todavía no se recupera del todo del esguince que sufrió a comienzos de febrero.

