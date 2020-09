Arley Rodríguez es un hombre de títulos. Con Nacional de Medellín ganó la Copa Libertadores, Sudamericana, Recopa Sudamericana y disputó hasta el Mundial de Clubes 2016. Por ello, el colombiano llegó a Mannucci con hambre de seguir sumando trofeos en su palmarés. Deporcast se comunicó con el ’9′, quien es recontra ‘causa’ de Luis Advíncula, con quien jugó en Lobos de México: “Siempre paraba con la ‘salsita’”. De hecho, Arley ya quiere empezar a ‘vacunar’ este martes, en el clásico trujillano ante César Vallejo: “Quiero anotar un gol para dedicárselo a mi bebé que está en camino”.

¿Qué te motivó para venir a jugar al Perú?

Pese a que tuve algunas opciones en mi país, la verdad es que Mannucci me presentó un buen proyecto. Yo quería volver a salir al extranjero, la liga peruana me sedujo y por eso llegué.

¿Pediste referencias a algún compañero colombiano para llegar?

Conozco a la mayoría, a Pajoy, Preciado, Arango, pero no hablé con ninguno del tema. Lo tomé como un reto personal, sabía que Mannucci era un equipo que apuntaba a cosas importantes.

Hiciste gran parte de tu carrera en Colombia, ¿qué diferencias hay con el fútbol peruano?

Aquí se corre más. Los equipos te salen a buscar sea chico o grande. Son once contra once en la cancha. En Colombia es un poquito más de respetar al rival.

Arley Rodríguez ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional. (Difusión)

¿Cómo te recibieron los compañeros en Mannucci? ¿La relación con el ‘profe’ Pablo Peirano?

Sí, muy bien. Llegué en marzo, lamentablemente pasó lo de pandemia, pero igual me quedé. Nunca perdí las esperanzas de que se iba a reiniciar la liga, estaba tranquilo, preparándome en la casa. Con el ‘profe’, me hablaron muy bien de él, nos entendemos de la mejor manera.

En estos pocos partidos que viste de la Liga 1, ¿qué equipo te sorprendió?

Me encanta cómo juega Sporting Cristal, no cambia su estilo de siempre ir al frente. La ’U' intenta tener mucho la posesión y eso es bueno. Alianza Universidad también me gusta.

Arley Rodríguez compartió equipo con Luis Advíncula. (Difusión)

Tuviste un paso por Lobos de México, donde compartiste vestuario con Luis Advíncula, Pedro Aquino e Irven Ávila, ¿cómo fue esa convivencia?

Yo siempre paraba con los tres, pero más con ‘Luchito’ Advíncula, con quien hasta ahora tengo comunicación.

¿Alguna anécdota con ’Bolt´?

El ‘niche’ siempre era alegre, a pesar que las cosas a veces no salían. Su alegría es lo que lo caracteriza, pero un gran jugador. Ojalá siga cumpliendo sus sueños. El ‘Rayo’ siempre paraba con su ‘salsita’. Pensé que yo era rápido hasta que lo conocí (risas).

¿Quién la ‘conoce’ más en la salsa, los colombianos o peruanos?

Nos damos duro (risas).

¿Qué impresión te dejó Aquino, quien ahora brilla en León?

Es un volante de esos que marcan, pero también saben con la pelota. Él tiene como tres pulmones, por eso también logró estar en la selección. Siempre me decía que se iba a quedar con el puesto y lo logró (risas).

Con Nacional de Medellín prácticamente lo ganaste todo, Libertadores, Sudamericana, Recopa y hasta jugaste Mundial de Clubes, ¿fueron los mejores años de tu carrera?

Para mí eso fue como un sueño. De donde soy yo, solo hay dos jugadores profesionales, así que fue increíble. Agradecido con Dios por las oportunidades que me dio. Pero igual con la idea de seguir mejorando, y ahora con Mannucci.

Este martes se viene el clásico trujillano ante Vallejo, me imagino que ya quieres celebrar tu primer gol con Mannucci…

El gol es una bendición. Y ahora que estoy próximo a ser papá quiero anotar para dedicarle el gol a mi bebé, pero no hay que desesperarse.

Arley Rodríguez espera anotarle a Vallejo en la próxima fecha de la Liga 1. (Difusión)

TE PUEDE INTERESAR