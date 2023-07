Atlético Grau vs. Binacional EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | LIVE STREAMING vía Liga 1 MAX, DIRECTV y Fútbol Libre TV por la fecha 4 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Este encuentro está programado para este domingo 16 de julio desde la 1:00 p.m. y se disputará en el estadio Municipal de Bernal, ubicado en Piura. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias de este encuentro a través de la web de Depor.

El cuadro piurano llega a este partido tras caer goleado en el estadio Monumental Virgen de Chapi (Arequipa). Melgar ganó por 3-0 con anotaciones de Tomas Martinez (x2) y Pablo Lavandeira. El equipo dirigido por Daniel Ahmed sufrió la expulsión de Neil Marcos en los primeros minutos del juego, lo que facilitó el partido para los ‘rojinegros’.

Atlético Grau lleva tres derrotas consecutivas y es uno de los coleros de la tabla del Torneo Clausura 2023, junto a Binacional y Unión Comercio, que tampoco han sumado puntos -hasta el momento-. La última victoria del cuadro de Piura se dio el pasado 4 de junio, cuando venció por 3-0 a la Academia Cantolao. ¿Regresará al triunfo este domingo?

Binacional, por su parte, está viviendo un momento aún más complicado que el de Grau. No solo porque lleva dos derrotas consecutivas, sino también por los problemas económicos que vive el club. A inicios de esta semana, los jugadores anunciaron que no iban a entrenar por la falta de pagos. “No vamos a trabajar hasta que depositen las deudas”, apuntó Edson Aubert, capitán del ‘Poderoso del Sur’.

El cuadro de Juliaca viene de sufrir una durísima derrota en la última jornada: cayó 5-1 ante Deportivo Garcilaso y además sufrió la expulsión de Minzum Quina. Está en el fondo de la tabla de posiciones (también le fue mal en el Torneo Apertura 2023), y si no levanta cabeza, puede ser candidato a descender a la Segunda División a fin de año.

Atlético Grau vs. Binacional: horarios del partido

Perú: 1:00 p.m.

1:00 p.m. Argentina: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Chile: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Uruguay: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Brasil: 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Atlético Grau vs. Binacional?

Este partido entre Atlético Grau y Binacional será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX, que está disponible en la página web de Liga 1 Play. De la misma forma, si cuentas con el servicio de DIRECTV, tendrás acceso al canal de Liga 1 MAX si pagas un adicional a tu mensualidad básica. Si no tienes ninguna de dichas opciones, podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde se jugará el Atlético Grau vs. Binacional?





