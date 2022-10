Atlético Grau y Carlos A. Mannucci se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 16 del Torneo Clausura 2022 en la Liga 1. El encuentro se jugará en el Estadio Municipal de Bernal desde la 1:00 p.m. Los albos necesitan una victoria para poder mantener intactas sus chances de quedarse con la segunda parte de la Liga 1. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

Atlético Grau llega a este partido tras caer por 4-1 ante Alianza Atlético en condición de visitante. Los ‘albos’ urgen de una victoria para poder mantener intactas sus chances de escalar posiciones o quedarse con el Torneo Clausura. Por esta razón, disputan también su penúltimo duelo de locales.

Atlético Grau vs. Carlos A. Mannucci está programado para este domingo 16 de octubre a la 1:00 p.m. (hora peruana). No habrá un canal encargado de la transmisión, debido a que el equipo de Piura no cuenta con los derechos de TV de la señal GOLPERÚ.

Además de ello, Depor te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

En lo que respecta a Carlos A. Mannucci, los dirigidos por Eduardo Pautasso están casi salvados de la opción de descender. Además, la resta de puntos de Sport Boys lo convierte como el principal beneficiado. En la jornada anterior, empató sin goles ante Sport Boys.

El último partido entre ambas escuadras fue el 28 de mayo de 2022 con un resultado favorable de 2-0 para Manucci en la ciudad de Trujillo. Por esta razón, los albos quieren tener la revancha en un partido que necesitan ganar para no perder sus opciones de ganar el Clausura.





