Atlético Grau vs. Universidad San Martín chocan (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) por la fecha 5 de la Fase 2. El cotejo será transmitido por DIRECTV y arrancará este miércoles, desde las 11 am., en el estadio Miguel Grau. El cuadro de Piura llega con la obligación de sumar de a tres si es que quiere salir de la zona de descenso, mientras que los ‘Santos’ aparecen con la idea de encontrar regularidad. También sigue el minuto a minuto a través de www.depor.com

La de realidad de Atlético Grau indica que hoy no puede visualizar su ubicación en la Fase 2, sino en la tabla acumulada: marcha en el penúltimo lugar con 18 puntos. Y, como si todo eso no fuera suficiente, desde hace ocho cotejos no suman de a tres.

Por ello, el último empate contra UTC (0-0) no los dejó del todo conformes. Esto es lo que mencionó el volante Gary Correa: “Era un partido clave y decisivo para nosotros. Por la situación en la que estamos, cada partido es una final. Estamos haciendo las cosas bien, trabajamos, buscamos, tuvimos ocasiones de gol que no pudimos concretar, nos está faltando tomar mejores decisiones”.

Correa, mediocampista de Atlético Grau, reconoció la realidad delicada que viven en el campeonato. “Es una situación difícil pero vamos a seguir luchando hasta el último y esa es la consigna de todos”, sostuvo.

¿Y la Universidad San Martín? Pese a que su presente es distinto -marcha en el puesto 14 con 27 unidades (tabla general)-, aún no encuentra un equilibrio a nivel de resultados. Por ejemplo, en la última fecha cayeron 2-0 frente a Sporting Cristal.

Ahora, pese a ese resultado, el ‘profe’ Héctor Bidoglio rescató la entrega de los suyos: “Sabíamos que enfrentaríamos a un gran equipo, que tiene un equipo trabajado. Hicimos un partido interesante y les hicimos un partido incómodo, no es fácil hacerlo a este tipo de equipos. Tuvimos mucho ritmo, tuvimos ocasiones, pero lamentablemente el partido se abrió con un penal que fue polémico”.

Veremos si Atlético Grau despierta y comienza a tomar aire en la Liga 1 o si la Universidad San Martín plasma su juego también en el resultado.