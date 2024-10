El hincha de Alianza Lima quedó gratamente sorprendido con la participación de Bassco Soyer en el Torneo de Reservas 2024. El joven futbolista de 18 años fue uno de los ejes del equipo que llegó hasta las semifinales de la competencia, instancia en la que quedó eliminado ante Universitario de Deportes. Si bien el volante ya debutó a nivel profesional (en 2023 con Mauricio Larriera como DT), en el 2024 no ha contado con la oportunidad de ser parte del primer equipo con la dirección técnica de Mariano Soso y Alejandro Restrepo (en el Apertura). A pesar de ello, desde la Selección Peruana recibe frecuentes llamados, mérito que le valió entrar al radar de Europa, teniendo el próximo Sudamericano Sub-20 como torneo clave para su desarrollo.

Este miércoles, Depor pudo conocer que Bassco Soyer viene siendo observado desde Portugal. El futbolista categoría 2006 es una de las promesas de la escuadra blanquiazul y, su buen rendimiento en las reservas podría llevarlo a tener su primera experiencia internacional. Además, la falta de minutos en el equipo principal significaría una razón más para irse de la institución.

El contrato de Soyer culmina a mediados del 2025 y, por lo pronto, desde Alianza Lima no hay comunicación para gestionar su renovación. De no llegar a un acuerdo, a inicios del próximo año podrá negociar libremente con cualquier otro club, según indica la normativa FIFA. Eso sí, Bassco no mostrado su incomodidad por no jugar. “Estoy concentrado en lo que es reserva, lo que comenzamos tenemos que acabarlo bien y, si en algún momento toca ir al primer equipo, estaría feliz”, señaló previo a la semifinal ante Universitario.

Basco Soyer marcó el 1-0 de Alianza Lima vs. Universitario. (Video: Nativa TV)

Cabe recordar que su debut oficial se dio en el 2023 de la mano de Mauricio Larriera, con solo 16 años, en el empate 1-1 con César Vallejo ante Trujillo. Esta aparición se dio por las recurrentes lesiones del cuadro blanquiazul. En esa misma campaña volvió a tener minutos en los triunfos sobre Carlos A. Mannucci (2-1) y Deportivo Garcilaso (1-0) y el empate con ADT (1-1), mostrando buenas sensaciones.

El próximo Sudamericano Sub-20

A pesar de no contar con participación en el equipo principal de Alianza Lima, Bassco Soyer es uno de los habituales convocados en la Selección Peruana. A lo largo de su formación, el joven futbolista se ha desempeñado como ‘8′ y ‘10′ en el campo de juego a raíz de su buena técnica en ofensiva y tendencia a invadir el área rival; sin embargo, una segunda posición es la de extremo izquierdo.

Soyer ocupa la base de José Guillermo del Solar para el próximo Sudamericano Sub-20 que se disputará en 2025, teniendo a Lima y Arequipa como sedes para su desarrollo. En este certamen, se enfrentará ante selecciones del continente, con la premisa de clasificar al Mundial de Chile. Teniendo en cuenta este protagonismo, el torneo también podría servir como un trampolín para partir hacia el exterior.

Bassco Soyer tiene 18 años de edad. (Foto: FPF)

¿Cuándo empieza el Sudamericano Sub 20?

La expectativa por el Sudamericano ya se siente en el ambiente. La afición está ansiosa por ver en acción a las futuras estrellas que se reunirán en un torneo cuya exacta de inicio aún se desconoce. Sin embargo, como suele ocurrir en cada año, todo apunta que se disputará entre los meses de enero y febrero de 2025.

El Sudamericano Sub 20 2025 será la trigésima primera edición de un campeonato que otorgará cuatro plazas para el Mundial de Chile. Para este campeonato, la ‘Roja’ ha confirmado su participación a pesar de que ya tiene un lugar asegurado por su calidad de anfitrión.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, por la penúltima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El encuentro está programado para jugarse el sábado 26 de octubre desde las 6:00 p.m. y se podrá ver a través de la señal de L1 MAX (Liga 1 MAX).

Posteriormente, en la última jornada del certamen, el equipo dirigido por Mariano Soso tendrá que recibir a Cusco FC en el Estadio Alejandro Villanueva. Todavía no hay fecha ni horario definido para este encuentro. Lo que sí se sabe es que será transmitido a través de L1 MAX (Liga 1 MAX) en territorio peruano.





