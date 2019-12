Es considerado uno de los mejores técnicos del Perú. No solo porque sumó una estrella más a su carrera, sino que además es reconocido a nivel internacional. Ahora, Roberto Mosquera analiza su continuidad en Binacional y toma con humor su posible participación en la Copa Libertadores. Ojo, el ‘Poderoso del Sur’ chocará contra River Plate, Sao Paulo y LDU de Quito.

“Me han llamado de Argentina preguntándome por River. Si sigo en Binacional, tendré que volver a enfrentarlos. Otra vez. Hemos empatado 1-1 con Aurich en Argentina, con gol de Marcos Delgado, hemos empatado en Chiclayo 1-1. Le he ganado 3-0 y luego hemos perdido por ocho. Estoy en déficit [risas]”, afirmó Roberto Mosquera, en diálogo con Depor.

"He visto el sorteo del grupo, con tres campeones de Copa. Son equipos de élite. LDU es de élite, pese a que se ha venido a menos últimamente, y Sao Paulo que es una máquina", agregó el DT.

Por otro lado, Roberto Mosquera fue consultado sobre si existe un deseo de volver a dirigir a la Selección Peruana, teniendo en cuenta que muchos proyectan que su carrera crecerá.

“Dirigir a la Selección no es un deseo, mi momento ya pasó. Estoy satisfecho con la carrera que hice, me ha costado y la contra la he tenido permanente, la sigo teniendo. Son contras que no sienten como yo, y critican lo que no saben”, concluyó.

Alianza Lima: Anthony Rosell habla de su futuro. (Video: Jesus Mestas) 18/12/19 Depor

MÁS NOTICIAS