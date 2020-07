La Liga 1 empieza el 7 de agosto, según comunicó el gerente del torneo, Víctor Villavicencio. No obstante, la mayoría de los equipos no han comenzado a entrenar, ya sea porque están a la espera de la autorización de la Federación Peruana de Fútbol o porque, como es el caso de Binacional, no se ha llegado a un acuerdo con sus jugadores.

Según pudo conocer Depor, el plantel de Binacional continúa sin conocer si ya se les levantó o no la medida de Suspensión Perfecta de Labores, de cara al reinicio de actividades en el club.

Pese a que el plantel ya pasó por las pruebas moleculares, ellos no han recibido repuesta sobre su situación laboral de parte la División Regional de Puno, tal y como se lo recomendó la Agremiación. De acuerdo a los propios futbolistas, la directiva sigue sin responder, generando más incertidumbre entre el equipo.

“Nos informaron que el 7 de julio se comenzaría a entrenar, pero no nos han informado sobre nuestra situación laboral y estamos en suspensión”, indicó Ángel Pérez días atrás a Ovación, incluso, lo consideró una como “una falta de respeto, porque nos informan que va a venir un nuevo compañero, sin resolver lo otro”.

Pero con el levantamiento de la cuarentena las respuestas siguen ausentes. Encima, la directiva estaría a punto de rescindirle contrato a tres jugadores: Alexander Araujo, Paolo Méndez y Nery Bareiro.

A esto se suma la contratación de Jean Deza, pues su llegada al club no fue bien vista por el plantel, no por el jugador en sí, sino porque la razón que les dio el club para aplicar la SPL fue la falta de liquidez, por lo que vieron este fichaje como incongruencia por parte de la directiva.

