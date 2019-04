“Ojalá que el pase de Andy Polar valiera 100 millones de dólares”

Binacional pasa por un excelente momento en la Liga 1. No solo es líder del torneo peruano, sino que también sus jugadores son elogiados a nivel internacional, como Andy Polar , que hasta fue comparado con Eden Hazard. Y en medio de tanta euforia, el técnico Javier Arce le adhiere su dosis de humor para seguir motivando a los suyos.

“[A Andy Polar] Ahora lo cuidamos más. Lo golpean mucho. No tengo una cifra exacta de cuánto puede valer hoy su pase. Ojalá valiera 100 millones de dólares [risas]”, afirmó el técnico de Binacional, Javier Arce, en una entrevista con Depor.

“Seguro ya le han ‘tirado’ ojo, a lo mejor del extranjero. Pero no hay que exigirlo mucho. Él no tiene que perder las raíces, por más que hablen de uno y lo comparen con una estrella mundial. Qué no pise huevos. Tiene que mantener la sencillez y la ilusión. Él es talento puro”, agregó el estratega de Binacional.

Asimismo, Javier Arce reveló que una de claves del éxito de Binacional se enfoca precisamente en el trabajo y la humidad. “Uno tiene que trascender más por lo que hace, que por lo que se dice”, aseveró.

Ojo a un detalle, Binacional chocará contra Mannucci, en la próxima fecha y luego se medirá ante Melgar. Posteriormente, la escuadra de Javier Arce recibirá a Independiente por la Copa Sudamericana. El duelo ante los argentinos se jugaría en Arequipa.

Mira la participación de Andy Polar por Copa Perú. (Mundo Deportivo)

