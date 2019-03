¿Cuánto vale en el mercado de pases Binacional, la sorpresa y el líder de la Liga 1? [FOTOS]

Sin gozar de un presupuesto millonario y con jugadores sin poses de divo, Binacional armó un equipo para pelear el campeonato peruano. Sí, aunque muchos no lo crean, ‘El Poderoso del Sur’ es uno de los líderes de la Liga 1, tras vencer a Universitario de Deportes en Juliaca.

Muchos de los seguidores de la Liga 1 se preguntan: ¿en cuánto está valorizado Binacional en el mercado de pases? Según Transfermarkt, ‘El Poderoso del Sur’ está tasado en casi tres millones de dólares, siendo el marfileño Hervé Kambou el mejor cotizado, con casi 300 mil dólares.

Binacional no conoce la derrota, este año, en condición de local. El equipo de Javier Arce se ha hecho fuerte de local, tanto que sus dos últimos rivales se llevaron cuatro goles de Juliaca (UTC y Universitario).

Uno de los pilares que maneja los hilos de Binacional es Andy Polar. El atacante ha ratificado su buen momento y, ante Universitario, demostró su hambre de gloria. La rompió y Nicolás Córdova solo atinó a aplaudirlo.

"No me sorprende nada lo que pasó porque sabíamos que era un equipo sumamente complicado que utiliza muy bien la altura. De los 7 partidos que he dirigido este año, creo que Andy Polar es el mejor jugador que he visto”, destacó el técnico de Universitario.

Nicolás Córdova en conferencia de prensa, tras caer ante Binacional. (Prensa 'U')

