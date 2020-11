Binacional vs. Cantolao se enfrentan (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) por la fecha 5 de la Fase 2. El cotejo será transmitido por GOLPERU y comenzará este martes, desde las 11 am., en el estadio Monumental. El cuadro de Juliaca buscará su cuarto partido invicto en el grupo A, mientras que el ‘Delfín’ llega con la obligación de sumar de a tres si quiere alejarse de la zona de descenso. También sigue el minuto a minuto a través de www.depor.com

Desde que el ‘profe’ Luis Flores se puso el buzo de Binacional, el ‘Poderoso del Sur' no pierde (quizá también influye el detalle de no tener desgaste con participación en Copa Libertadores). Sus números no mienten, en la Fase 2 ya tienen siete puntos y en la general se encuentran en el puesto 10 con 31 unidades.

Ahora, con relación al empate ante Cienciano (1-1), esto señaló el ‘profe’: “Creo que fue un partido parejo, con momentos de dominio de Cienciano y otros de dominio nuestro. Ellos tuvieron algunas ocasiones más de gol. En el segundo tiempo tomamos la iniciativa pero nos terminan dominando. Creo que el resultado fue justo”.

Sobre el presente de su equipo, que tomó otro aire, Flores añadió que “cuando los resultados no acompañan eso golpea mucho la parte emocional y psicológica. La única manera de solucionarlo era cambiando el chip. Esta en nosotros revertir esto porque no vendrá nadie de afuera”.

¿Y la realidad de Cantolao? Está comprometido en los últimos lugares (puesto 17 con 23 puntos en el acumulado) y desde hace seis fechas no suman de a tres. Sin embargo, en su última presentación -igualaron 2-2 con Universitario- dejaron en claro que pelearán hasta la última fecha para mantener la categoría.

El defensor Arón Sánchez sostuvo que "quedan cinco partidos y todos serán finales para mí. Fue difícil cuando nos quedamos con 10, nos atacaban a cada rato. Supimos aguantar todo el segundo tiempo (ante los cremas)”. Veremos si Binacional mantiene su racha o si Cantolao encuentra, por fin, un punto de quiebre.