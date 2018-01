Binacional juega hoy en Puno por la 'Tarde del Poderoso'

Binacional presentará a su plantel para el Descentralizado 2018, esta tarde. lamentablemente no lo podrá hacer ante Once Caldas de Colombia. El duelo que se iba a disputar, a las 3 de la tarde en el Estadio Modelo Ilave de Puno, tuvo que ser cancelado. Las razones las explicó el club en un comunicado.

"El Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC pone en conocimiento de la población que el club Once Caldas de Colombia no estará presente en la “Tarde del Poderoso del Sur” debido a problemas de salud, habiendo llegado a la ciudad de Puno el sábado al medio día el cuadro Colombia no logro su adaptación climatológica".



"El cotejo que toda la nación aymara de Ilave podrá apreciar será entre el equipo A y B, siendo el ingreso totalmente GRATUITO, donde la población podrá apreciar fútbol de primer nivel, y a su vez poder ver el accionar del equipo campeón de la Copa Perú, que este 2018 disputa la primera división del balompié peruano".

Binacional ganó 1-0 a The Strongest en la presentación del cuadro atigrado en Bolivia



Esta será la evaluación final del equipo para el DT Luis Flores antes de recibir, en Arequipa, a Cantolao, en el arranque del Torneo de Verano 2018.

La probable alineación del equipo A, que presentará el equipo que dirige Luis “Puchito” Flores estaría conformada por Michael Sotillo, Víctor Balta, Laura, Jeckson Reyes, Ángeles, Caraza, Rojas, Andy Polar, Benítez, Víctor Ferreyra, Edson Aubert y Aldair Rodríguez.

Binacional. Binacional.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Negro y Blanco: Alan y Coki recordaron el mejor gol de Johan Fano con la Selección Peruana

LEE TAMBIÉN