Binacional tomó la ventaja en el Play Off de Revalidacion Liga 1 y derrotó por la mínima diferencia a Carlos Stein, representante de la Liga 2. Resultado que deja abierta la serie, aunque no convenció al entrenador del ‘Poderoso del Sur’, Carlos Desio.

El estratega argentino destacó la victoria, pero quedó inconforme con lo mostrado por sus dirigidos en el campo de juego del Estadio Monumental de Ate. Ojo, el cuadro de Juliaca se impuso tras un tiro libre del atacante Johan Arango.

“El triunfo nos viene bien porque es un resultado positivo. Pero lo que fue el trámite del partido no me deja una buena sensación. Creo que no hicimos un buen partido, más allá de que hayamos ganado. No pudimos desplegar el juego que veníamos mostrando. Aunque también sabemos que es una final y hay que ganarla, antes que jugar bien o bonito”, dijo a GOLPERU.

El entrenador de Binacional, a su vez, indicó: “Fue un partido parejo, donde nosotros al inicio no podíamos encontrar los pases entre líneas para poder atacar directamente, ni tampoco tuvimos ideas de poder abrir el juego. Más que el juego, destacamos la victoria”.

Con la ventaja en el marcador, el conjunto de Juliaca buscará ratificar su permanencia en primera división el próximo domingo 10 de noviembre. Carlos Desio tiene claro cómo afrontar este encuentro.

“El próximo encuentro va a ser más parecido al segundo tiempo, con ellos saliendo a buscar el partido. Nosotros vamos a tener más espacios que nos permitan mostrar mejor nuestro juego. Por más que vayamos ganando la serie 1-0 no podemos salir a defendernos. Sería una locura salir desde el primer minuto mantener un resultado”, concluyó.





