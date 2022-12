Sporting Cristal ya piensa en lo que será la temporada 2023 y, luego de iniciar los trabajos en el Rímac, oficializó la llegada de un nuevo refuerzo. El brasileño Brenner Marlos es llamado a ser el ‘9′ rimense para afrontar la Liga 1 y, por supuesto, la Copa Libertadores. Un detalle que es clave: ya fue dirigido por Tiago Nunes, actual director técnico bajopontino.

Al tener el inicio de la pretemporada en marcha, en Sporting Cristal consideran clave tener definidos a todos los jugadores del plantel principal para 2023, por lo que estimaron un tiempo para las negociaciones con el futbolista que llega en calidad de libre.

A través del video publicado por Sporting Cristal en su presentación, se pudo ver un compacto del brasileño que vendrá por primera vez al Perú. Habilidad para aprovechar los balones aéreos y también capacidad para aparecer de sorpresa en el área rival. Así llega el nuevo jugador de los ‘celestes’.

Brenner Marlos, el nuevo delantero de Sporting Cristal. (Twitter)

La carrera de Brenner Marlos

Brenner Marlos Varanda de Oliveira tiene 28 años y el último club de su carrera fue el Ituano de la Serie B de Brasil. Meses antes, fue parte de las filas del Remo donde consiguió el Campeonato Paranaense en el 2022. Aquí también llegó como jugador libre. Su primera experiencia en el exterior se dio en el año 2020, cuando partió al Bangkok United por la Premier League de Tailandia. En la misma temporada estuvo en el Fagiano Okayama de Japón.

Desde el 2012 comenzó su paso por el fútbol de Brasil y ha tenido la oportunidad de vestir las camisetas de Juventude, Botafogo, Internacional, Goias y Avai. Con Botafogo fue campeón del Campeonato Carioca 2018. Este fue su primer título como profesional.

La palabra de Tiago Nunes

Pasaron 19 años para que un DT brasileño vuelva a ponerse el buzo de Sporting Cristal. Desde entonces, la institución rimense sufrió muchos cambios, los mismos que fueron destacados por Tiago Nunes, quien no dudó en revelar su emoción por asumir este nuevo reto en su carrera profesional. Además, señaló que existe un buen plantel y, a su vez, aseguró que espera seguir ampliando el récord: pelear por sexto año consecutivo el título del torneo local.

“El proyecto que me presentaron en Sporting Cristal me pareció el de un club que tiene muchas cosas interesantes, las cuales se encuentran en el fútbol sudamericano. Estoy con ganas de empezar los entrenamientos lo más rápido posible”, fueron las primeras palabras del estratega en rueda de prensa.

Consultado sobre los objetivos que tiene con el club rimense, Tiago Nunes señaló que le atrajo mucho venir a un “club que cree mucho en los procesos internos”. “Yo tuve la ilusión de venir a un equipo con ambición. Me encantó que Sporting Cristal siempre pelee por el título nacional. También me gustó ver a una institución con valores claros y poco me importa el tema de haber sido campeón de la Copa Sudamericana. Yo quiero probar que tengo condiciones de competir y espero sacar provecho”, apuntó.





