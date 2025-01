No pasó los exámenes médicos. Brian Farioli, volante de 26 años y de último paso por Colón de Santa Fe, fue uno de los pedidos del técnico Néstor ‘Pipo’ Gorosito para reforzar a Alianza Lima. El volante llegó el pasado jueves a Lima para pasar las pruebas médicas y firmar en Matute; sin embargo, esto último no se dará. Ocurre que los exámenes arrojaron que el volante se viene recuperando de una lesión y los tiempos no coinciden con lo que espera Alianza Lima, que apunta a tener su equipo listo para la primera semana de febrero, cuando debute en la Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay.

Brian Farioli llegó junto a Fernando Gaibor. (Foto: @bestcable)

Por ello, el departamento legal de Alianza Lima viene trabajando para llegar a un acuerdo con Farioli, quien no firmará con los íntimos y regresará a Argentina para recuperarse de su lesión. Así, se abre un abanico de nuevas posibilidades para Gorosito, quien tendrá que buscar un jugador de similares características lo más pronto posible, para que se sume a la pretemporadas en el EGB de Lurín. Eso sí, Guillermo Enrique y Fernando Gaibor, los otros dos refuerzos extranjeros que llegaron en las últimas horas, pasaron con éxito las pruebas médicos y hoy deben firmar en Matute.

¿Cómo va el mercado de fichajes para Alianza Lima?

Hasta el momento, el equipo del pueblo ha anunciado el fichaje de Jean Pierre Archimbaud y Guillermo Viscarra para la campaña 2025 y las renovaciones de Hernán Barcos y Carlos Zambrano. Por otro lado, en cuanto a las salidas oficiales, se despidieron de varios jugadores extranjeros, como Adrián Arregui, Jiovanny Ramos, Pablo Sabbag y Sebastián Rodríguez. El único extranjero que quedaba en el club era Juan Pablo Freytes, pero terminó siendo vendido a Fluminense de Brasil.

Guillermo Viscarra fue el primer fichaje extranjero en este mercado de pases para los íntimos. (@ClubALoficial)

Asimismo, también hay futbolistas nacionales que no seguirán en el club, ya que no están en los planes de Néstor Gorosito. Estos jugadores son Axel Moyano, Aldair Fuentes y Franco Saravia, quienes continuarán sus carreras en ADT, Cusco FC y Los Chankas, respectivamente. El último en salir fue Cristian Neira, quien ya fue oficializado por Cienciano tras su paso por Alianza Lima esta temporada.

La primera prueba para Gorosito

Una de las razones por las que Néstor Gorosito necesita completar la conformación de su plantel, es porque ya está pactado el primer amistoso internacional de Alianza Lima para este 2025. Se trata del encuentro frente a Emelec, el cual se disputará el domingo 12 desde las 4:30 p.m., en el marco de la denominada ‘Tarde Blanquiazul’. Dicho duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX.

