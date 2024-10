El árbitro de Liga 1, Bruno Pérez, rompió su silencio para abordar rumores sobre supuestos favoritismos arbitrales hacia Universitario de Deportes y su polémica decisión de no expulsar a Williams Riveros en un partido contra Melgar. En una reciente entrevista en el podcast ‘Entre Ceja y Ceja’, el juez explicó las circunstancias detrás de esa decisión, que generó críticas.

Durante el Torneo Apertura, Pérez sancionó con una tarjeta amarilla a Riveros, a pesar de que su reacción sugería una expulsión. “Me pierdo el detalle, porque estoy de espaldas y de costado cuando hace eso”, indicó, añadiendo que se dio cuenta de su error solo al revisarlo en casa. Reconoció que, aunque muchos consideran que no fue justo, no pudo ver la jugada correctamente en ese momento.

En cuanto a las acusaciones de favoritismo hacia Universitario, Pérez fue categórico. “No hay forma, el centenario es del equipo, no es mío. Si fallo, me castigan, y si me castigan, no cobro, eso afecta directamente a mi familia”, afirmó.

El árbitro también se refirió a un incidente grave en su carrera, donde recibió amenazas relacionadas con su familia antes de una final. “Llegaron amenazas a mí, al celular de mis hijos. La gente no piensa que el árbitro tiene familia, ¿qué haces amenazando a un niño?”, expresó.





