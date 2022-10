Con la reciente victoria sobre Cienciano se confirmó la permanencia de la Academia Cantolao en la Liga 1 para el 2023 y esto se debió, en gran medida, gracias al nivel mostrado por Bryan Reyna. El atacante 24 años ha tenido un 2022 muy destacado y la cereza al pastel fue mantener a su equipo en la máxima categoría del fútbol peruano.

Además de ello, el extremo del ‘Delfín’ llegó a la Selección Peruana y tuvo un inolvidable debut marcándole un golazo a El Salvador. Aún quedan dos jornadas para que termine el Torneo Clausura, pero desde ya Reyna se está trazando las metas que le esperan para el año que viene.

“Tengo contrato con la Academia Cantolao hasta el próximo año. Hay opciones para salir del club y es por el rendimiento que tuve durante el 2022. Yo siempre aspiro a cosas mejores; ya veremos qué pasa”, comentó el delantero en diálogo con ‘GOLPERU’, dejando entrever su posible salida del ‘Delfín’.

Sobre su sueño de volver al exterior, Bryan Reyna no ocultó su deseo de regresar al Viejo Continente después de la experiencia que tuvo en el Mallorca de España. Luego de su regreso al Perú, ahora se siente un jugador más maduro y espera que surja la posibilidad de regresar a Europa.

“La experiencia en España fue algo que me ha ayudado como jugador. Me fui de muy joven y sé lo difícil que es jugar allá, pero volví aquí y las cosas me están saliendo bien. Quiero de nuevo ir a jugar al extranjero”, acotó.

Finalmente, sobre la salvación de la Academia Cantolao, Reyna se mostró orgulloso por lo conseguido ya que solo dependieron de ellos mismos para lograr el objetivo que se habían trazado. “Lo mejor fue que nos salvamos por mérito nuestro, no por resultados de otros. Con el 1-0 de Cienciano sabíamos que lo íbamos a voltear, ya que estábamos con confianza. Se dio así y lo pudimos ganar”, puntualizó.





