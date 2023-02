Cantolao perdió 1-0 con UTC en el cierre de la quinta jornada del Torneo Apertura, dejando un sinsabor enorme en Matías Rosa, DT del cuadro porteño, quien encontró en los jueces del compromiso a los principales causantes de su derrota, por lo que no dudó en arremeter, sin pelos en la lengua, contra ellos.

“Manejan un criterio totalmente desigual. No es el primer partido, como somos Cantolao sabemos que tenemos poca repercusión, pero en los tres partidos vivimos situaciones puntuales que terminan condicionando el encuentro. El partido anterior fue lamentable, nosotros ganando y en la misma jugada dos veces offside que termina en el empate de Vallejo y hoy fue algo totalmente descarado”, sostuvo el DT tras el partido con el ‘Gavilán del Norte’.

Matías Rosa no se guardó nada al momento de despotricar contra los árbitros de la contienda entre Cantolao y UTC en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca (Daniel Ureta, juez principal; Víctor Ráez y Arístides Baltazar, jueces de línea)

“No sé de dónde viene, pero me siento muy dolido por el trabajo y el esfuerzo de los muchachos que merecía mucho más. Y si no lo mereces porque son cuestiones del juego, no hay problema. El problema viene cuando estos payasos interceden de la manera que intercedieron en el juego”, acotó el estratega ‘Delfín’.

Por otro lado, Matías Rosa también reconoció que hay algunos ajustes que le faltan hacer al primer equipo de Cantolao para sacudirse de los malos resultados del inicio del certamen local, con la intención de comenzar a trepar en la tabla de posiciones y alejarse de los últimos lugares de la Liga 1.

“El equipo dentro de las posibilidades hace los esfuerzos. En cuanto a lo deportivo nos hacemos responsables por la falta de finalización que tuvimos hoy, pero es difícil conservar la calma, manejar las emociones cuando te condicionan tanto. Lo que nos queda es seguir trabajando”, finalizó.





