Desde Villa El Salvador, Cantolao vs. Binacional chocarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la décimo segunda jornada de la Fase 2 en la Liga 1. El Delfín se ha mantenido invicto en sus último cinco partidos, pero requiere de victorias para estar en los primeros lugares. En tanto, el Poderoso del Sur se mantiene en zona de descenso, por lo que buscará a toda costa quedarse con los tres puntos.

Cantolao y Binacional medirán fuerzas este jueves 23 de setiembre desde las 1:15 p.m. en el estadio Iván Elías Moreno. Sigue la transmisión de este partido a través de la señal de GOLPERU, así como por Movistar Play. Las incidencias, minuto a minuto a minuto, alineaciones y más lo encontrarás en Depor.

Cantolao llega a este compromiso con un empate sin goles con César Vallejo. Este no fue el resultado que buscaba el elenco chalaco, pero mantuvo su racha de invictos y le permitió al menos sumar un punto. No obstante, requiere de más puntos, pues se encuentra en la casilla 9 de la tabla con 14 puntos.

“César Vallejo es un rival difícil. Estamos haciendo las cosas bien y eso se vio en los anteriores partidos. Fue un punto que sirve”, indicó Orlando Núñez tras el partido a GOLPERU. Asimismo, agregó que la racha que poseen “refleja que el equipo está trabajando bien. Está cada vez más serio y enfocado en los objetivos que queremos. Vamos a seguir así”.

En el caso de Binacional, los resultados no están reflejando el esfuerzo que pone su plantel por sacar el partido adelante. En la última jornada, el ‘Poderoso del Sur’ se encontraba con la ventaja del primer gol en el primer tiempo, pero para el segundo, Sport Boys se quedó con el triunfo al sumar dos tantos.

“Nosotros hacemos muy buenos primeros tiempos, marcamos diferencia, creamos situaciones, por ahí no sabemos terminarla, no sabemos matar a un equipo que está herido y empieza la inseguridad del plantel, se empiezan a meter para atrás. La mejor manera de defender un gol es metiendo otro, no tirándose atrás pero por el temor por la zona que estamos se empiezan a retraer, se empiezan a tirar para atrás”, confesó Carlos Desio, técnico de Binacional.





