Con 74 años encima, Carlos A. Mannucci es uno de los clubes históricos del fútbol peruano. Su descenso en 1994 significó un duro golpe para todos sus hinchas, quienes no dudaron en apoyar al primer equipo en los momentos más complicados que le tocó vivir mientras jugaba en Segunda División. Sin embargo, ahora todo parece un mal sueño ya que el equipo ‘Carlista’ logró el ascenso en el 2018 y este año hizo una muy buena campaña, clasificando a la Copa Sudamericana.

Como todo lo que sale bien, el trabajo de Carlos A. Mannucci y los logros obtenidos en los últimos años no han surgido de la nada, hay un trabajo duro y continuo detrás que respaldan el ascenso, los buenos resultados a lo largo del año y la clasificación a la Sudamericana.

En una entrevista con Depor, Raúl Lozano, presidente del equipo trujillano contó que el proyecto en el que vienen trabajando se dividió en dos etapas, la primera al asumir el cargo, en el 2015 y la segunda etapa, más ambiciosa, que inició este 2020 y está planteado con miras al 2030. Además, comentó sobre lo complicado que fue el ascenso de un equipo que estuvo al cerca de desaparecer en algún momento.

“El regreso de Mannucci se dio después de casi 25 años, nadie se imaginaba que el descenso del 94 iba a durar tanto y que el club iba a pasar por momentos tan difíciles. En el 2015 el club fue abandonado y los hinchas pudieron sostenerlo unas cuantas semanas, pero por falta de apoyo económico el equipo comenzó a perder por walk over. Los jugadores salieron a las calles a pedir ayuda para poder viajar y solventar gastos básicos como la alimentación”, señaló el directivo.

“Llegó un momento en el que no se pudo sostener más e ingresamos empresarios hinchas para tratar de dar una solución. Encontramos prácticamente un club de barrio, donde no había institución y el equipo estaba lleno de deudas pero sí había un gran cariño de toda la ciudad que era lo más importante así que sobre eso hicimos un proyecto y fuimos consolidando poco a poco, dándole estabilidad al club, sincerando toda la parte administrativa y financiera y luego se fueron viendo los resultados; hasta que en el 2018 logramos el primer objetivo que era regresar a Primera División”, continuó.

En la misma línea precisó: “la primera etapa del proyecto nos enfocamos en ordenarnos, armar un equipo en la Segunda División y volver a Segunda División y ahora estamos en una segunda etapa la cual comprende desde el 2020 hasta el 2030 donde buscamos consolidarnos en la Liga 1, ingresar a un torneo internacional, trabajar en menores y a nivel de infraestructura”.

El sueño de la Villa Tricolor y las divisiones menores

En Mannucci tienen clara la importancia de captar talentos, de esta forma, se les brinda un oportunidad de formarse profesionalmente en aquello que los apasiona y, por otro lado, el club se beneficia con las futuras ganancias en una posible venta. Según comenta Lozano, el cuadro ‘Tricolor’ viene trabajando con fuerza en las divisiones menores con una profunda reestructuración que viene siendo encabezada por el exfutbolista y entrenador uruguayo, Mario Viera.

“El proyecto de menores lo arrancamos en el 2016 con una sola categoría y ahora contamos con Sub 13, Sub 15, Sub 17 y reservas. Todo se paró por la pandemia, pero se vienen haciendo un trabajo remoto para mantener el contacto. Mario Viera llegó al club para reestructurar todo el proyecto de menores y no solo formar a los chicos, sino también captar talentos. Siempre hemos esperado que los chicos lleguen al club pero ahora saldremos a buscar talentos en Trujillo, la periferia y algunas ciudades cercanas”, detalló.

Otro punto importante para todos los clubes de Primera División es contar con una infraestructura adecuada y en Mannucci ya tienen un plan para construir su propio complejo deportivo, donde aspiran no solo a contar con canchas, sino también tener espacios definidos para el área administrativa, médica y de educación.

“La Villa Tricolor es algo que venimos trabajando haciendo mucha gestión con empresas privadas y tocando puertas de autoridades. Existe el compromiso de una familia que se ofreció a donarnos seis hectáreas para realizar la Villa Tricolor, donde tendríamos dos a tres campos de fútbol para divisiones menores y el primer equipo. También se mudaría todo el club, es decir la parte administrativa, médica y estamos pensando en una parte educativa y nutricional. Es un proyecto amplio que va a requerir muchos recursos, pero a eso es a lo que apuntamos”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol Peruano: Cómo se define el campeón de la Liga 1 y cuándo se jugarán los partidos.