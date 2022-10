Mucha fuerza, Jorge. A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, Carlos A. Mannucci comunicó la triste noticia del fallecimiento de la madre del director técnico del club. Justo a pocos minutos del partido ante Sporting Cristal, en el marco de la fecha 19 del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1.

“Expresamos nuestro pesar por el lamentable fallecimiento de la Sra. Emilse Elena Manriques de Pautasso, madre de nuestro entrenador Jorge Remigio Pautasso. Hacemos llegar nuestras condolencias a nuestro entrenador y toda su familia. QEPD y DDG”, se lee en la publicación del cuadro ‘Carlista’.

Así comunicó Carlos A. Mannucci el fallecimiento de la madre del técnico Jorge Pautasso. (Foto: Prensa Carlos A. Mannucci)

Cabe resaltar que Jorge Pautasso llegó a mitad de temporada para tomar las riendas del equipo trujillano, que no venía bien a nivel de resultados bajo la dirección técnica de Enrique Meza. El ex DT armó el plantel y no pudo quedarse hasta fin de temporada. Por esta razón, el argentino volvió al país.





El último partido de Carlos Mannucci

Carlos A. Mannucci afrontará el último partido de la temporada ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. A pesar de la irregular campaña, lograron salvarse del descenso, aunque no llegaron a ingresar a la lucha por clasificar a un torneo internacional.

Este duelo también será el último de José Carlos Fernández como futbolista profesional tras anunciar su retiro. El popular ‘Zlatan’ tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero y ser parte de la selección peruana. Su duelo final será ante uno de sus ex equipos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.