Carlos A. Mannucci sigue reuniendo a sus jugadores, de cara a la temporada 2022. El equipo quedó a poco de obtener un cupo para la Copa Sudamericana, por lo que esta vez tiene trazado un plan con su nuevo plantel y así lograr objetivos. Algunos jugadores ya se unieron y ahora lo hará Luis Haquin, quinen arribó a Trujillo esta tarde.

“¡Bienvenido a Trujillo, Luis! El seleccionado boliviano Luis Haquin ya se encuentra en nuestra ciudad, listo para unirse a la pretemporada. En breve se pondrá a las órdenes del Comando Técnico. ¡A darlo todo, ‘Faraón’!”, publicó la cuenta del elenco tricolor en Twitter, junto a la imagen del futbolista con la camiseta del equipo.

Luis Haquin arrancó su carrera desde los 19 años, siendo titular en los duelos que tuvo con Oriente Petrolero en la Copa Sudamericana 2017 y en la Copa Libertadores 2018. En este último torneo chocó contra Universitario de Deportes por la primera ronda del certamen continental.

Luis Haquin fue presentado por Mannucci, tras su llegada a Trujillo. (Foto: Twitter)

Para el 2019 fue fichado por Puebla, donde llegó a jugar 11 cotejos en total, no teniendo la mejor de las experiencias en el fútbol mexicano. Fue en este club donde conoció a Meza, no obstante, el defensor no pudo disputar muchos partidos por la rotura de ligamento cruzado que sufrió a finales de ese mismo año.

El defensor debutó con la ‘Verde’ en el 2017, en un amistoso contra El Salvador. Tras ello, volvió a ser convocado en el 2018, pero no fue hasta el 2019 que cobró mayor importancia por los duelos que disputó aquella Copa América. Este 2021 también defendió al cuadro altiplánico, incluso contra Perú en La Paz.

Así como Joazhiño, Mannucci también ha sumado a otros jugadores, como Alexander Lecaros, Joao Ortiz, John Narváez y Enrique Meza, como DT. Además, renovó contrato con José Carlos Fernández, Jean Pierre Fuentes y David Dioses. El objetivo de Carlos A. Mannucci para la temporada 2022 es buscar meterse a un torneo internacional.





