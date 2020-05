La llegada de Miguel Ángel Russo a Alianza Lima, en el 2019, creó grandes expectativas tanto en los directivos, como en los jugadores e hinchas íntimos, debido a la trayectoria del entrenador en el extranjero; sin embargo, las cosas no se dieron como todos esperaban y el estratega terminó renunciando por malos resultados.

Ya ha pasado casi un año de lo sucedido; sin embargo, el técnico dejó huella en algunos jugadores, como es el caso de Carlos Beltrán quien confesó en una entrevista con Movistar Deportes que el hecho de no ser considerado por el estratega hizo que pierda autoestima.

“Russo no me tenía en cuenta para nada. Él entrenaba con sus once y uno o dos de recambio. A los que no jugábamos, nos tenía a un costado, no nos veía y eso me hacía sentir mal. Me hizo perder mucha confianza”, sostuvo el central de Alianza Lima.

“Nunca hubo un trato, yo era como un fantasma para él, me sentía como un cero a la izquierda y cuando se fue, vio que se equivocó conmigo porque aporté al equipo en partidos importantes”, continuó.

Es preciso destacar que en lo que va de la temporada el futbolista ha jugado 3 partidos en la Liga 1 y uno en la Copa Libertadores, acumulando en total 316 minutos en la cancha.

