Universitario de Deportes tuvo un amargo debut en el Clausura 2022 al quedar igualado (1-1) ante Cantolao en el Estadio Monumental de Ate. Luego del empate, el director técnico del equipo crema, Carlos Compagnucci, expresó que su escuadra mostró otra faceta en la etapa complementaria y evidenció la reciente adaptación a su sistema de juego.

“Es resultado no es lo que uno esperaba porque siempre se busca ganar cuando planteamos un partido y, en especial, en el inicio del torneo. Tuvimos un buen primer tiempo, sin embargo, en el segundo, fuimos superados por el rival. La sensación es amarga”, declaró en conferencia de prensa.

El estratega argentino lamentó que el ‘Delfín’ haya encontrado el empate de una manera rápida. “No me voy preocupado. Me voy dolido por el resultado. No pudimos sostener el gol de ventaja”, añadió.

Por otra parte, mencionó que la idea era traer a más refuerzos además de Jordan Guivin y Claudio Yacob. “Hemos tratado de incorporar en las diferentes líneas, pero no hemos podido. Hemos intentado negociar, sin embargo, no se llegó a buen puerto. Lo hemos intentado. Me siento satisfecho con los jugadores por la entrega en cada partido”, precisó.

En el transcurso del encuentro, los cremas también mostraron ciertas falencias a nivel ofensivo que provocaron problemas en su arco defendido por José Carvallo. Sin embargo, la carencia de efectividad de Cantolao se convirtió en factor clave para mantener el 1-1 en el Monumental.

Es importante mencionar que Universitario enfrentará el próximo sábado a Universidad San Martín en condición de visita a partir de las 3:30 p. m. (hora peruana) con estadio a definir en los próximos días. El cuadro crema jugó contra los ‘Albos’ en el Apertura y el encuentro terminó por 3-0.





