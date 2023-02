Alianza Lima venció (2-0) a Universitario de Deportes en el estadio Monumental de Ate en el primer clásico de la temporada. El cuadro blanquiazul fue superior ante los cremas, que reaccionaron en los minutos finales frente a los goles de Pablo Sabbag y Gabriel Costa. Tras esta derrota, la segunda consecutiva, Carlos Compagnucci brindó declaraciones dando sus apreciaciones del duelo y cómo repercute este resultado en el plantel.

“Perder un clásico no es bueno para nada. Uno puede hacer un análisis y decir que se crearon situaciones, estaba mirando las estadísticas, pero perdimos, es más difícil. Lo que queremos es ganar. Lógicamente que la ruta más fácil es jugar bien, crear situaciones, pero lo que queremos es ganar. En los últimos dos partidos vi algo parecido, crear situaciones, pero no poder concretarlas y estamos pagando caro los errores que cometemos”, comentó Compagnucci en conferencia de prensa.

El DT también fue consultado sobre las variaciones en el once titular como la suplencia de Piero Quispe y Luis Urruti, sumado a cómo son los criterios de elección para cada partido. El estratega fue claro en su respuesta dando a entender que elige a los de mejor forma.

“Dije lo mismo que la primera conferencia que di. Los once que elegí para iniciar el torneo son los que vi mejor en forma para empezar ese partido. Creo que hemos hecho un buen partido, el segundo no lo merecimos perder, pero no hicimos goles”, agregó sobre la pregunta.





¿Qué se viene tras el clásico?

Luego de esta dura derrota ante el clásico rival, Universitario de Deportes volverá a tener actividad cuando enfrente a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche, ubicado en la ciudad de Trujillo. Este partido está programado para el próximo domingo 26 de febrero desde las 7:00 p.m.

Debido que hasta la fecha la ‘U’ no ha podido sumar puntos fuera de casa, esta será una oportunidad inmejorable para que los de Carlos Compagnucci regresen a Lima con la victoria. Ojo, el ‘Tricolor’ no será un rival sencillo, pues ya supo generarle problemas a Cristal (1-1) y llega de una importante victoria sobre Sport Boys (1-0).

Alianza Lima, por su parte, volverá a jugar el próximo sábado 25 de febrero ante César Vallejo. El cuadro de La Victoria recibirá a los de Sebastián Abreu en el Alejandro Villanueva, en el duelo pactado para las 7:00 p.m. Guillermo Salas buscará continuar por la senda del triunfo para revalidar lo hecho en el Monumental.





