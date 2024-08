Desde Trujillo, Carlos Mannucci vs. Cienciano jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 6 del Torneo Clausura 2024, este domingo 11 de agosto. El partido, en el que ambas escuadras que sí o sí necesitan la victoria en este segundo semestre de la Liga 1, arrancará a las 3:00 de la tarde (hora peruana, ecuatoriana y colombiana) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Para este partido, el equipo trujillano, que atraviesa un momento complicado en el Torneo Clausura, sufrió otra derrota que empeora aún más su posición en la tabla. Carlos A. Mannucci cayó 0-4 ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. La goleada comenzó cuando Maxloren Castro recibió un penal, que Martín Cauteruccio ejecutó, llegando anotar un ‘hat-trick’. Santiago González selló la victoria con el cuarto gol, contribuyendo a una contundente victoria para el equipo visitante y dejando a Carlos A. Mannucci en una situación aún más difícil en la clasificación.

Ahora, el equipo trujillano necesita urgentemente los tres puntos en su próximo encuentro contra un rival que, al igual que ellos, se encuentra en las posiciones inferiores de la tabla. Carlos A. Mannucci no solo enfrenta problemas en el Torneo Clausura, sino que también está en una situación crítica en la tabla acumulada, donde ocupa el penúltimo lugar, apenas un punto por encima del último. Bajo la dirección de Salomón Paredes, el equipo aún no ha logrado consolidarse, y jugar en el Estadio Mansiche será crucial para complicar a su próximo rival, que ha demostrado dificultades como visitante en sus últimos encuentros.

Por otro lado, Cienciano llega al partido con un nuevo entrenador. Tras la salida de Óscar Ibáñez, el equipo ha incorporado a Christian Díaz, un DT argentino que quedó sin equipo después de que Alianza Lima decidiera no continuar con su contratación. Díaz asumió el cargo con la esperanza de revitalizar al equipo y mejorar sus resultados recientes. Su principal objetivo es clasificar al equipo a un torneo internacional, lo que se ha convertido en una meta crucial para el club cusqueño. Tras ponerse el buzo del ‘Papa’, Díaz habló.

“Es importante estar acá, no saben la alegría que tenemos, de poder volver al país que me trató tan bien, de luego tener chances de poder venir que no se llegaron a concretar”, contó Díaz, quien vuelve al Perú luego de su paso en la Universidad San Martín en el 2015. Asimismo, agregó. “Es una historia que viene transcurriendo, hubo un buen comando técnico como el de Oscar Ibáñez, si hay un cambio en el equipo, es porque algo no estuvo bien, pero no significa que sea un mal técnico. Hay que buscar mejorar para lo que viene”, aseguró.

Actualmente, los ‘Rojos’ se encuentra en la séptima posición de la tabla acumulada con 30 puntos, una posición que le garantiza un cupo en la Copa Sudamericana. Sin embargo, sus rivales, como Atlético Grau y Sport Boys, están cerca y podrían cambiar la situación. Para Cristian Díaz, el objetivo es asegurar un lugar en competiciones internacionales en el corto y mediano plazo, y mejorar la posición del equipo en la tabla para alcanzar ese objetivo.

“Trataremos de hacernos fuertes en casa, hace tiempo que el equipo no gana acá y debemos recuperar la comunión con el hincha y vamos a trabajar para eso. Trataremos de ubicar al equipo lo más alto posible, consiguiendo el primer objetivo que es llegar a un torneo internacional”, puntualizó al respecto sobre una nueva etapa en su carrera profesional.





Carlos Mannucci: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 11/08/2024 Sporting Cristal 4-1 Carlos Mannucci Liga 1 31/07/2024 Carlos Mannucci 3-2 ADT Liga 1 26/07/2024 Comerciantes Unidos 2-1 Carlos Mannucci Liga 1 21/07/2024 Carlos Mannucci 0-0 Unión Comercio Liga 1 13/07/2024 Universitario de Deportes 6-0 Carlos Mannucci





Cienciano: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 03/08/2024 Cienciano 0-0 Los Chankas Liga 1 30/07/2024 Sport Boys 2-0 Cienciano Liga 1 27/07/2024 Sporting Cristal 5-1 Cienciano Liga 1 21/07/2024 Cienciano 0-1 ADT Liga 1 13/07/2024 Comerciantes Unidos 1-2 Cienciano





Carlos Mannucci vs Cienciano: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 03/03/24 Cienciano 2-2 Carlos Mannucci Liga 1 26/08/2023 Carlos Mannucci 2-0 Cienciano Liga 1 08/04/2023 Cienciano 1-0 Carlos Mannucci Liga 1 03/09/2023 Cienciano 2-0 Carlos Mannucci Liga 1 16/04/2022 Carlos Mannucci 0-2 Cienciano





¿A qué hora juegan Carlos Mannucci vs Cienciano?

El encuentro entre Carlos Mannucci y Cienciano está programado para este domingo 11 de agosto desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 10:00 p.m.





¿En qué canal ver Carlos Mannucci vs Cienciano?

El partido entre Carlos Mannucci y Cienciano será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.





¿Dónde jugarán Carlos Mannucci vs Cienciano?

El partido entre Carlos Mannucci y Cienciano, programado para este domingo, se jugará en el Estadio Mansiche de Trujillo. Este coloso, inaugurado el 12 de octubre de 1946 bajo el nombre de Estadio Modelo de Trujillo, es uno de los más emblemáticos de Perú. Con una capacidad aproximada para 20,000 espectadores, el Mansiche se destaca por su amplia infraestructura, que incluye modernas instalaciones para jugadores y espectadores, así como una excelente visibilidad desde todas las ubicaciones. Su capacidad para albergar a una gran cantidad de aficionados lo convierte en un escenario ideal para encuentros de alto nivel. Además, el recinto deportivo fue sede de numerosos eventos importantes a lo largo de su historia, incluyendo partidos de la selección nacional y competiciones internacionales.

Estadio de Mansiche de Trujillo. (Foto: Difusión).





