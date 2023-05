La jornada 17 del Torneo Apertura mantiene su curso y tendrá un duelo con un ambiente peculiar: se jugará sin público. El partido de Carlos Mannucci vs. Melgar no tendrá presencia de espectadores debido a que no recibió la autorización de la prefectura con las garantías de seguridad. La decisión se hizo pública a través de redes sociales del club, expresando su malestar con la decisión.

“Que en el marco de la Ley N° 30037, Ley que previene y sanciona la violencia en los espectáculos deportivos, el Club Carlos A. Mannucci cumplió con remitir su Plan de Protección y Seguridad, obteniendo el pronunciamiento favorable de parte de la Policía, Defensa Civil y la DISEDE, pero inexplicablemente la prefectura ha decidido desestimar nuestra solicitud de garantías, por razones de plazo, a pesar de que este no es un causal de improcedencia o desestimación prevista en la ley”, se lee en el comunicado.

“Por este motivo, lamentamos informar que el encuentro entre Mannucci y Melgar programado para este domingo por la Liga 1 Betson, se disputará sin presencia de público. Esta decisión de la prefectura también abarca nuestros encuentros por el Torneo de Reservas y Liga Femenina”, agregó.

Carlos Mannucci comunicó decisión de prefectura. (Foto: Twitter)

En el escrito, el cuadro ‘carlista’ también manifestó que no se podrá disputar los partidos de Torneo de Reservas y Liga Femenina con presencia de público, por lo que se devolverán las entradas.

“Comprendemos la frustración e incomodidad que esta decisión genera en nuestros hinchas. Su frustración también es nuestra, por lo que anunciamos que estamos procediendo a hacer las denuncias respectivas por esta acción arbitraria cometida contra nuestra institución. Finalmente, en breve se detallarán las opciones de devolución de las entradas”, finalizó.





Lo que se viene para Mannucci

Mannucci ha mantenido un buen nivel a lo largo de la temporada, por lo que se ubica en el cuarto lugar del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Mario Viera buscará cerrar la mitad de año de la mejor manera. Por esta razón, buscará una victoria en el próximo partido ante Melgar.

El duelo se juega este domingo 28 de mayo desde 6:30 p.m. (hora peruana) en la ciudad de Trujillo. Posteriormente, visitarán a Deportivo Binacional el sábado 3 de junio en Juliaca. El cierre del Torneo Apertura será el 10 de junio ante ADT en calidad de locales.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.