Hace unos días, el Ministerio de Trabajo alemán propuso a los futbolistas que jueguen con mascarillas de protección contra el COVID-19, de cara a a la reanudación del torneo de la Bundesliga. A raíz de esta propuesta, el diario Olé de Argentina recordó que ya hubo un equipo argentino que probó entrenar con tapabocas, hace 18 años.

Fue en octubre de 2002, ese equipo era Gimnasia LP y su técnico era Carlos Ramacciotti, hoy entrenador de Cusco FC. El DT decidió practicar con mascarillas para simular los efectos de la altura, pues le tocaba enfrentar a Bolívar en La Paz, por la Copa Sudamericana.

“Obvio que el plantel se sorprendió muchísimo, pero todos, sin excepción, hasta mi cuerpo técnico.... Me acuerdo que había chicos que no les gustaban o se enojaban y se lo sacaban. A Goux le molestaba, se ahogaba mucho. Yo se los dejaba sacar, pero les decía: mira que en el partido no está esto del barbijo. Van a jugar 90 minutos con esa sensación, hay que ir adaptado a eso”, le contó a Olé el entrenador.

Alemania ya propuso que el fútbol vuelva con tapabocas. (Olé)

El técnico de Cusco FC cree que hoy será necesario y obligatorio que los jugadores se acostumbren a jugar con mascarillas. "Se va a tener que usar por un tiempo largo. Jugar con barbijo tendrá que ser obligatorio como usar las canilleras. Al menos hasta que aparezca la vacuna, los guantes también hay que implementarlo”, le dijo a Olé.

“Hoy la gente se tiene que ir acostumbrando al barbijo (mascarilla). Yo si se lo pongo a alguien y lo mando a correr el tren, llega sin aire. Se lo saca porque se ahoga. Y no es así, tienen que aprender a regular, ahí aparece la parte psicológica. Este tipo de personas tienen que aprender a usar los barbijos, sobre todo a los más chicos”, añadió el técnico.

¿Cómo le fue al Lobo tras este experimento? En un partido picante dentro y fuera de la cancha, perdió 4-1 en La Paz; y si bien le ganó en la vuelta, Gimnasia se quedó afuera de la Copa, que terminaría ganando San Lorenzo, narró Olé.

VIDEO RECOMENDADO

Edison Flores y Yoshimar Yotun hablaron del look de Ricardo Gareca

Flores y Yotún opinan sobre el nuevo look de Gareca. (Video: Instagram @tufpfoficial)

MÁS NOTICIAS

Yoshimar Yotún: “Universitario y Alianza Lima tienen una hinchada muy linda, pero soy celeste”

Tendrán que esperar más para volver al campo: los futbolistas que no podrán jugar en el posible reinicio de la Liga 1

La conocen dentro y fuera de la cancha: jugaron en los tres grandes del país y ahora son directores técnicos