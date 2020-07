Carlos Stein sumó un nuevo refuerzo para esta temporada; sin embargo, la llegada del nuevo delantero aún es incierta, debido a que aún no tiene cupo disponible para un vuelo humanitario desde Argentina. Pese a ello, Facundo Parra cuanta los días para poder estar junto a su nuevo equipo.

“Está complicado el tema, hay un vuelo humanitario mañana y estoy en lista de espera pero hasta ayer estaba el vuelo completo y no podría subir, entonces tendría que esperar al siguiente que sería la otra semana”, sostuvo el atacante argentino para Ovación.

Pero, ¿cómo fue que el experimentado jugador llegó al radar del cuadro norteño? De acuerdo al propio delantero, “me llamó un representante de Argentina que tenía relación con otro de Perú, nos pusimos en conversaciones y me preguntaron si me interesaba”. Sin embargo, la razón que pesó más en su decisión fue la inactividad deportiva que tiene Argentina.

“Acá no hay ni indicio de cuándo puede arrancar el torneo o cuándo se puede empezar a trabajar. Teniendo esta oportunidad decidí ir a jugar para allá”, contó.

Si bien será la primera vez que Parra juegue en un equipo peruano, ya sabe lo que es tener un compañero nacional. “En su momento jugué con ‘Ñol’ Solano, tengo buena relación con él. Hablé también con el técnico y espero estar lo antes posible allá”, aseguró.

Con la salida del colombiano Luis Perea y el panameño Roderick Miller, la directiva de Carlos Stein vio conveniente dos refuerzos más, Facundo Parra y a Juan Diego Gutierrez. Sobre el primero, el DT del club manifestó que “estamos muy contento con su llegada porque consideramos que su experiencia ayudará muchísimo al ataque del equipo”.

