Carlos Stein vs. Carlos A. Mannucci se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por un partido pendiente de la Jornada 6 del Torneo Clausura en la Liga 1 2022. El duelo se llevará a cabo este domingo 25 de setiembre desde la 1:00 p.m. con la consigna primordial de obtener la victoria ya que ambos tienen problemas con el descenso. El choque no podrá ser visto a través de TV, pero no te pierdas todos los detalles y minuto a minuto en Depor.com.

Tras caer de locales ante Alianza Lima, Carlos Stein tiene la mira puesta en este partido con el objetivo de alcanzar tres puntos y salir de los últimos lugares en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Por el lado de Mannucci, una victoria podría significar un amplio respiro en sus objetivos de no descender.

Recuerda que Carlos Stein vs. Carlos A. Mannucci está programado para este domingo 25 de septiembre desde la 1:00 p.m. (hora peruana). No habrá un canal encargado de la transmisión del mismo por lo que no podrá ser visto en TV ya que no posee la autorización de los derechos de televisación.

Además de ello, Depor.com te brinda una amplia cobertura del encuentro, como ya es costumbre, en la que pondrá a tu disposición todos los detalles de la previa, el minuto a minuto y el post partido, con las declaraciones de las protagonistas del choque.

El equipo dirigido por Javier Arce no la pasa bien en el actual torneo y urge de ganar para poder comenzar a escalar posiciones. Por ahora, se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones, pero conseguir los tres puntos lo colocará en la zona de revalidación.

En el plano de la visita, sorprendieron a inicios de año con la variedad de fichajes y nombres que se sumaron al equipo, pero el juego fue distinto en resultados. Ahora se ubican en el puesto 15 de la tabla acumulada con 28 puntos y, de ganar, se alejarán de la zona roja.





Carlos Stein vs. Carlos A. Mannucci: ¿dónde se jugará el partido?





