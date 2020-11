Carlos Stein vs. Cienciano se miden (EN VIVO | DIRECTO | ONLINE) por la fecha 5 de la Fase 2. El cotejo será transmitido por DIRECTV y arrancará este miércoles, desde las 3:30 pm., en el estadio Miguel Grau. El conjunto del norte marcha antepenúltimo en la tabla general y tiene la obligación de salir por los tres puntos, mientras que el cuadro ‘Imperial’ llega con la racha de tres partidos invicto. También sigue el minuto a minuto a través de www.depor.com

Carlos Stein no suma de a tres desde hace tres partidos (su último triunfo fue con Cantolao) y eso se refleja en la tabla general: marchan en el puesto 18 con apenas 20 puntos. Encima en la última jornada cayeron 3-2 frente a Alianza Universidad.

Iván Bulos hizo un análisis de dicho encuentro: “Definitivamente duele perder, pero considero que aún quedan muchos partidos y por ahora no ha pasado nada”. No fue lo único que mencionó el atacante: “Si perdemos es por responsabilidad absoluta de los jugadores, porque somos los que jugamos. En el fútbol se pagan caro los errores cometidos, pero no hay tiempo para lamentos y tenemos que ya pensar en nuestro próximo partido”.

La realidad de Cienciano es otra: desde hace partidos no pierden (empataron con UTC y Binacional, y en medio del camino derrotaron a Universitario). Ahora, sobre el empate con el ‘Poderoso del Sur', esto mencionó Marcelo Grioni: “Me voy con un sabor amargo porque hicimos un gran partido".

Grioni, a su vez, añadió que "en el mejor momento se nos lesiona Miguel Curiel, que estaba haciendo un gran partido. Fue un empate que a nosotros nos sirve porque venimos haciendo las cosas bien. Cuando repase el partido me voy a quedar con mejores sensaciones de lo que vi porque mis muchachos hicieron un gran partido”.

Veremos si Carlos Stein recupera el paso y comienza a salir de la zona de descenso o si Cienciano sostiene su racha de partidos sin conocer la derrota.

