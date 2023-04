Alianza Lima obtuvo un triunfo importante en el infernal calor de Sullana. Venció 1-0 a Alianza Atlético con gol Pablo Sabbag y volvió a sumar de a tres en esta plaza complicada, donde no ganaba desde hace siete años. A pesar de que todo tenía que ser felicidad, Carlos Zambrano se refirió al mal estado del estadio Campeones del 36 después del partido. El ‘León’ aseguró que es una pena que existan campos así y pidió más respeto por parte de las autoridades hacia los jugadores.

El exdefensor de Boca Juniors tuvo su primer partido en provincia con el equipo ‘íntimo’ y se mostró decepcionado del estado del campo piurano. “Ya es hora de cambiar estos campos. La liga peruana, si quiere ser competitiva, tiene que tener mejores campos. Sinceramente es un desastre. Juegas contra el calor, contra el equipo y contra el campo. Es duro, pero se logró que lo queríamos”, dijo.

El jugador de 33 años exigió que se respete a los jugadores y comentó que no es posible que jueguen en esas condiciones. “Es una pena que tengan campos así, con vestuarios que también son un desastre. Tiene que haber más respeto por los jugadores. Si quieres cambios en la liga peruana, deberían cambiar muchas cosas aquí”, añadió.

Finalmente, Zambrano resaltó que el cuadro ‘blanquiazul’ necesita mejorar la puntería para no sufrir en los próximos partidos. “Nos costó mucho el campo y el clima. Se nos complicó a nosotros mismos, porque no aseguramos el partido. Tuvimos ocasiones y no fuimos efectivos. Si hubiéramos concretado dos o tres, hubiéramos mantenido el resultado más tranquilo”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de esta victoria sobre Alianza Atlético por la fecha 11 del Torneo Apertura, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a la Academia Cantolao en el estadio Alejandro Villanueva. El partido está programado para el sábado 15 de abril desde las 7:00 p.m. y será transmitido por la señal de Liga 1 MAX.

Los ‘blanquiazules’ no han perdido en su predio en lo que va del campeonato, por lo que llegarán a este duelo con el ‘Delfín’ como los claros favoritos para quedarse con la victoria. Guillermo Salas sabe que si quiere mantenerse en la pelea por el tricampeonato deberá sumar de a tres ante su gente. Posiblemente para esta jornada Christian Cueva ya estará disponible.

