A inicios de año, Carlos Zambrano no se encontraba en los planes de Alianza Lima para la temporada 2024. A pesar de tener contrato con el club, Bruno Marioni (director de fútbol) mencionó que no iba a jugar con la ‘blanquiazul’; sin embargo, en los últimos días hubo conversaciones entre ambas partes para poder llegar a un acuerdo y finiquitar la incorporación del defensa central. A raíz de ello, en redes sociales, publicó un mensaje donde dio mayores detalles del acuerdo.

“El fútbol me ha llevado a defender con honor los colores de grandes instituciones, pero el sentimiento y honor que se siente al defender a la institución, de la que uno es hincha desde niño, es inexplicable e inigualable. Algunas situaciones me alejaron del primer equipo de Alianza Lima. Las acepto y me hago responsable”, empieza el comunicado que publicó en Instagram.

Líneas después: “La frustración y sed de revancha me llevaron a buscar el diálogo con la dirección deportiva del club. Encontré un espacio serio y profesional para conversar y alinearme a los objetivos de la institución. Hoy vuelvo con más ganas y compromiso que nunca y soy un agradecido de estar de vuelta esta temporada en el club más grande del Perú”.

Por último, aseguro que demostrará toda su capacidad y experiencia en el campo de juego, dejando claro que luchará por ganarse un puesto en el equipo titular. Cabe resaltar que el ‘León’ también ha confesado ser hincha de Alianza Lima, algo que lo hizo ganarse el cariño del hincha en cierto momento.

Ya en los entrenamientos, Zambrano buscará ser de la consideración de Alejandro Restrepo y en la próximas fechas podría hacer su debut oficial en la temporada. Como se sabe, llegó a tener en el 2023 un total de 25 partidos jugados, de los cuales 22 fueron de titular y tres arrancó desde el banquillo, además anotó dos goles.

¿Qué dijo Bruno Marioni sobre la situación de Zambrano?

En conferencia de prensa, Bruno Marioni habló sobre el balance de cómo viene formándose el equipo en la temporada y algunas lesiones (Pablo Sabbag y Ricardo Lagos) que tendrán duración prolongada. A su vez, confirmó que Carlos Zambrano será parte del equipo para este 2024, luego de sostener una charla para su continuidad.

“En esta charla, él dejó en claro su deseo de volver a ser parte de la plantilla. Le conté el proyecto del club y la forma que se está trabajando, la disciplina, el compromiso de cada uno de los componentes. Carlos entendió esa situación, me expresó su compromiso y entendimiento. Está comprometido a integrarse y trabajar de la manera en la que estamos trabajando”, señaló.





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de golear por 5-1 a Comerciantes Unidos, Alianza Lima volverá a tener actividad, esta semana, cuando visite a ADT por la sexta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto, certamen en el que marcha en la cuarta ubicación con 12 unidades sumadas.

Dicho compromiso está programado para el viernes 1 de marzo desde las 3:00 p.m., se disputará en el Estadio Unión Tarma y será transmitido en exclusiva para todo el territorio nacional por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Zapping, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play.

Tomando en cuenta que los clubes que están en la parte alta de la tabla de posiciones no han perdido en lo que va de la temporada, los ‘blanquiazules’ no pueden dejar más puntos en el camino y están obligados a ir con todo para dar el golpe en la altura tarmeña.

Recordemos que la última vez que los de La Victoria visitaron a los celestes fue por la fecha 18 del Torneo Apertura 2023, con triunfo de los locales por 2-1 gracias al doblete de Víctor Perlaza; Pablo Sabbag marcó el empate parcial a favor de los victorianos.





