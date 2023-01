El exfutbolista peruano fue uno de los homenajeados en la ‘Noche Verdolaga’ y agradeció el cariño de los hinchas de Atlético Nacional. El ‘Poeta de la Zurda’ recordó su pasó por el fútbol colombiano.

“Contento, feliz de estar acá, de venir después de buen tiempo, de añorar y recordar cosas maravillosas, tanto del fútbol como la gente misma. Estoy feliz, agradecido por todo y por toda la gente”.

“Es importante que cada uno tiene su manera de jugar. Es importante quererla, guardarla. Cuando he jugado acá también he tenido jugadores de buen nivel. Solo tenía que agregar algo más, era una cosa sensacional. Lo mío era jugar, divertirme, nunca me guardé nada en ese sentido. A la hora de jugar, nunca perder la alegría”.

“Para mí siempre ha sido una alegría jugar. Teníamos un equipo bueno, que jugaba bastante ofensivo y alegre. Jugábamos de local y visitante de la misma manera. Gozar con ellos (sus excompañeros), esa es la mayor alegría que he tenido cada domingo y cada miércoles que jugábamos”.

“Aparte de jugar, siempre he tenido que bregar duro. Jugar, formar el carácter, en casa siempre he tenido una ayuda importante. Trabajar duro, jugando acá he madurado bastante. Todo eso una suma, he dejado algo y corresponderle de la misma manera a la gente”.

