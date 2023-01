De cara al inicio del campeonato nacional 2023, la Universidad César Vallejo sigue sumando refuerzos. Y es que el ‘Poeta’ es consciente de que los objetivos de este año no serán nada fáciles, por lo que deberán armar un plantel competitivo, con el cual buscarán el título nacional y hacer un buen papel en la Copa Sudamericana. Con esta consigna, el elenco trujillano anunció la llegada de Aldair Fuentes, quien se convirtió en su sexto fichaje para esta campaña.

A través de una publicación en sus redes sociales, el equipo de Sebastián Abreu oficializó la contratación del mediocampista nacional. “¡Bienvenido Aldair! El futbolista Aldair Fuentes se suma a la Familia Poeta, para la temporada 2023″, se lee en el post, el cual fue acompañado con un video donde aparecen sus mejores jugadas.

Cabe resaltar que el futbolista nacional llega en calidad de préstamo a la Universidad César Vallejo por una sola temporada. Asimismo, esta será la primera experiencia de Fuentes en un equipo de provincia, tras vestir las camisetas de Alianza Lima y Fuenlabrada de España.

En su última campaña, Aldair Fuentes disputó 723 minutos, en un total de 21 partidos con el conjunto blanquiazul. Si bien no era habitual titular en el esquema de Guillermo Salas, pudo aportar con su experiencia y anotó en una ocasión.

Cinco partidos de la fecha 2 no cuentan con garantías

El inicio de la Liga 1 sigue en incertidumbre. Luego de que la organización del campeonato local se viera obligada a reprogramar la primera jornada del Torneo Apertura, debido a las protestas que se registraron este último fin de semana en gran parte del país, se tenía planeado que este viernes 27 pueda arrancar. No obstante, ello corre riesgo por la misma situación social-política en todo el Perú.

Ante ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) no autorizó el plan de seguridad para cinco de los nueve partidos programados para este fin de semana, correspondientes a la segunda fecha del torneo. Estos son Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, Academia Cantolao vs. Sport Boys, Deportivo Binacional vs. ADT de Tarma, Melgar de Arequipa vs. Deportivo Garcilaso y Cienciano vs. César Vallejo.





