César Vallejo vs. Cienciano se miden EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 Max y Fútbol Libre TV por la fecha 2 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Este encuentro está programado para disputarse este lunes 3 de julio desde las 6:00 p.m. y se jugará en el estadio Estadio Mansiche (Trujillo). Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas y todas las incidencias a través de al web de Depor.

El ‘Poeta’ llega a este partido luego de perder por 0-3 ante Liga de Quito, en el duelo correspondiente a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023. El equipo trujillano quedó último en el Grupo A, con cuatro unidades, por debajo de Magallanes, Botafogo y el cuadro ecuatoriano.

Asimismo, fue su tercera derrota consecutiva. El conjunto dirigido por Sebastián Abreu no gana un partido desde el pasado 8 de junio, cuando venció por 3-2 a Magallanes, por la ‘Suda’. Es importante que sume de a tres este lunes para lavarse el rostro de la derrota sufrida ante Sport Huancayo (0-2) en la primera jornada del Torneo Clausura 2023.

El cuadro incaico, por su parte, llega a este compromiso tras igualar 1-1 con Universitario de Deportes en la fecha 1 de la competición. Estaba perdiendo, pero rescató un punto gracias a una anotación de Carlos Garces a los 82 minutos de juego. Para el duelo en el Mansiche, el entrenador Gerardo Ameli repetirá el once que puso ante los merengues.

Cienciano acumula dos derrotas y un empate en sus últimos tres partidos. Su última victoria fue el pasado 26 de mayo, cuando derrotó por 1-0 a Deportivo Municipal, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en duelo correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2023. Los cusqueños y los trujillanos tienen una cantidad similar de unidades y pelean por clasificar a un torneo internacional a fin de año.

Cabe destacar que, en sus últimos cinco enfrentamientos entre ellos, César Vallejo ganó 1, Cienciano venció en 2 e igualaron en las otras dos ocasiones. El último duelo fue el pasado 14 de mayo en el Cusco, y terminó con un empate 1-1.

César Vallejo vs. Cienciano: horarios del partido

Perú: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Colombia: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Brasil: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Uruguay: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Paraguay: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Venezuela: 7:00 p.m.

7:00 p.m. México: 5:00 p.m.

¿Dónde ver el partido de César Vallejo vs. Cienciano?

Este partido entre César Vallejo vs. Cienciano será transmitido por la señal exclusiva de Liga 1 MAX. También podrás seguir el encuentro vía online a través de Futbol Libre TV. Si no tienes ninguna de dichas opciones televisivas, puedes seguir el encuentro en el minuto a minuto que te ofrece Depor. No te lo puedes perder.

César Vallejo vs. Cienciano: ¿dónde se jugará el partido?





