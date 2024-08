César Vallejo vs. Garcilaso se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Este compromiso, válido por la fecha 5 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1, está programado para el sábado 3 de agosto desde las 8:30 p.m. y se disputará en el Estadio Mansiche. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

César Vallejo llega a este partido después de perder por 1-0 ante Sport Huancayo, en el duelo correspondiente a la pasada fecha 4 del Torneo Clausura 2024. Los dirigidos por Guillermo Salas tuvieron un desempeño bastante discreto y no consiguieron encadenar importantes jugadas de peligro, por lo que el cuadro huancaíno definió todo a los 54 minutos, después de una buena definición de Lucas Cano.

Los ‘Poetas’ están teniendo un andar bastante irregular en lo que va del Clausura y todavía no consiguen mejorar lo hecho en el Apertura, por lo que están muy lejos de tentar un cupo que los coloque en un torneo internacional la próxima temporada. En tal sentido, están obligados a imponerse en casa frente a el ‘Rico Garci’, pues además en sus últimos cuatro encuentros registras tres derrotas y una sola victoria.

Deportivo Garcilaso, por su parte, llega a este duelo después de perder por 2-0 ante Cusco FC y está urgido de una victoria para recuperar el paso en el Torneo Clausura. Los dorados fueron más incisivos en ataque y concretaron las más claras que tuvieron a través de Nicolás Silva e Iván Colman. Veremos si los de Guillermo Duro configuran algunas variantes en su esquema inicial ya que este sábado jugarán fuera de Cusco y contra un César Vallejo con las mismas necesidades.

Hablan los protagonistas

Guillermo Salas, entrenador de César Vallejo, valoró el desempeño de sus dirigidos a pesar de la derrota ante Sport Huancayo. “Tienen un gran técnico como es Franco (Navarro), hay que valorarlo. Nosotros vinimos a hacer nuestro partido. Un partido muy trabado, muy friccionado, de muchos duelos, de mucho roce. Tuvimos algunas situaciones de anotar, lamentablemente no estuvimos finos al final. Pero muy contento y tranquilo con el grupo de jugadores que se dio íntegro hasta el último minuto”, sostuvo.

En esa misma línea, ‘Chicho’ espera revertir esta situación en casa contra Garcilaso. “En ningún momento molesto con mis jugadores. Estoy muy contento con el accionar de ellos. Eso sí, exigiéndolos sí al máximo. Hasta el último minuto hemos tenido un par de ocasiones de anotar. Ahora a prepararnos para lo que viene. Tenemos un partido importante de local y vamos a hacer de todo para quedarnos con los tres puntos”, agregó.

Por el lado de Deportivo Garcilaso, Carlos Diez fue autocrítico por los errores que cometieron ante Cusco FC y se mostró confiado en mejorar en lo que queda del Torneo Clausura. “Fue un tiempo para cada uno, un encuentro muy parejo entre los dos equipos, hicimos nuestros mejor esfuerzo, en el segundo tiempo el desenlace fue otro, el gol de ellos llegó de sorpresa. Dentro de todo, nos toca seguir para adelante, nos quedan muchos partidos y hay que seguir corrigiendo cosas”, manifestó el volante.

César Vallejo: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 30/07/24 Sport Huancayo 1-0 César Vallejo Liga 1 25/07/24 César Vallejo 2-0 UTC Liga 1 20/07/24 Melgar 5-2 César Vallejo Liga 1 13/07/24 César Vallejo 2-3 Alianza Lima Amistoso 07/07/24 Universitario 1-0 César Vallejo

Garcilaso: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 29/07/24 Garcilaso 0-2 Cusco FC Liga 1 26/07/24 Garcilaso 2-0 Sport Boys Liga 1 19/07/24 Sport Huancayo 1-0 Garcilaso Liga 1 12/07/24 Garcilaso 1-0 UTC Copa Sudameriana 29/05/24 Metropolitanos 1-1 Garcilaso

Cienciano vs. Garcilaso: últimos cinco partidos

Torneo Fecha Partido Liga 1 25/02/24 Garcilaso 2-0 César Vallejo Liga 1 28/08/23 Garcilaso 1-0 César Vallejo Liga 1 10/04/23 César Vallejo 3-0 Garcilaso

¿A qué hora juegan César Vallejo vs. Garcilaso?

El encuentro entre César Vallejo y Garcilaso está programado para este sábado 3 de agosto desde las 8:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 7:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; mientras que en España a las 3:30 a.m. del domingo 4.

¿En qué canal ver César Vallejo vs. Garcilaso?

El partido entre César Vallejo y Garcilaso se jugará en el Estadio Mansiche y será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

¿Dónde jugarán César Vallejo vs. Garcilaso?





