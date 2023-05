Ante César Vallejo y Municipal ya ha quedado evidenciado que Cueva y Andrade no pueden estar juntos en el medio campo, pues no logran comprenderse bien, no sintonizan y desaparecen del juego blanquiazul. ‘Chicho’, entonces, tendrá que elegir entre uno de los dos para el próximo encuentro que tendrá la escuadra victoriana este viernes ante Melgar en Arequipa. Además, deberá escoger pensando en el importante cotejo contra Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores, que se disputará el martes en Matute y en el que los victorianos están obligados a ganar para continuar luchando por el pase a octavos de final.

¿Apostar por Cueva?

‘Aladino’ ha jugado como titular en cinco cotejos en la temporada: uno en la Copa Libertadores y los cuatro restantes en el torneo local. Cuando arrancó ante Atlético Grau, a fines de marzo, tuvo que dejar el campo en el minuto 22 debido a una lesión y cuando inició ante Paranaense de Brasil, a comienzos de abril, no hizo mucho, siendo cambiado durante el complemento. Volvió a estar en el ‘once’ inicial ante Unión Comercio en la fecha 13 del Apertura, pero tampoco apareció y, cuando ya había sido reemplazado, recibió una tarjeta roja que lo dejó fuera del encuentro contra Mannucci.

Una vez pasada su sanción, ‘Chicho’ lo hizo iniciar frente a Vallejo y Municipal; no obstante, como sucedió en los anteriores duelos, tuvo actuaciones grises. En aquellos cotejos, jugó al costado de Andrade, pero no hubo conexión entre ellos. Y cuando le ha tocado ingresar, tampoco ha sido determinante. El volante nacional no se encuentra en su mejor nivel, no ha podido ser ese jugador diferencial que es cuando viste la bicolor. Necesita recuperar su buen juego y por eso Salas trata de darle minutos.

El técnico blanquiazul sabe que si Cueva está en óptimas condiciones será fundamental para el equipo y un dolor de cabeza para cualquier rival. Sabe que un Cueva a tope puede ser esencial para lograr el pase a octavos en la Libertadores. El meollo es que ‘Aladino’ no está demostrando todo su talento y que no destaca cuando está en la cancha, justamente porque no pasa por un buen momento. De hecho, los íntimos hoy están jugando mejor sin él. La incógnita es cuánto tiempo más requiere Cueva para ser ese volante que todo hincha blanquiazul quiere ver. Para lograrlo, por lo menos, necesita minutos por parte de Salas.

Alianza con Cueva de titular Torneo Minutos jugados Goles/Asistencias Calificación SofaScore Atlético Grau 1-2 Alianza Lima Apertura 22′ 0/0 6.4 Unión Comercio 1-3 Alianza Lima Apertura 74′ 0/0 6.2 Alianza Lima 2-0 César Vallejo Apertura 81′ 0/0 6.8 Alianza Lima 2-1 Municipal Apertura 60′ 0/0 6.4 Alianza Lima 0-0 Paranaense Libertadores 71′ 0/0 6.5

¿Y Andrade?

El ‘Rifle’ se ha convertido en un jugador importante en la oncena de ‘Chicho’ Salas. Y es que ha tenido buenas actuaciones con la camiseta íntima en el campeonato local. Por ejemplo, destacó ante Mannucci, Cantolao, Alianza Atlético y, sobre todo, frente a Cienciano, en donde dio dos asistencias. Es, sin duda, uno de los jugadores más talentosos que tiene Alianza en esta temporada. Además, sabe anotar: ya registra dos goles en el Apertura. Su rendimiento en lo que va de la campaña lo ha vuelto en un jugador clave dentro del ‘once’ titular del estratega grone.

Ojo que no solo ha sido importante en la Liga 1. También lo ha sido en la Libertadores, en el choque contra Libertad de Paraguay, donde disputó un gran partido y dio una asistencia en la victoria íntima de 2-1 sobre el club paraguayo, acabando de paso con la mala racha del club de 30 encuentros sin ganar en el torneo internacional. Y aunque ante Atlético Mineiro tuvo un bajo desempeño, hoy el puesto de titular es de él. Ha arrancado en 10 encuentros de la Liga 1 y en 2 de la Copa, y en casi todos el conjunto íntimo ganó (solo perdió de visita ante Sport Huancayo y ante los brasileños). El hecho es que hoy el colombiano le da más seguridad y movilidad al medio campo de los blanquiazules.

Alianza con Andrade de titular Torneo Minutos jugados Goles/Asistencias Calificación SofaScore Alianza Lima 2-0 Sport Boys Apertura 66′ 0/0 - UTC 0-1 Alianza Lima Apertura 66′ 0/0 7.2 Alianza Lima 2-0 Cusco FC Apertura 69′ 1/0 7.2 Sport Huancayo 2-1 Alianza Lima Apertura 71′ 0/0 7.0 Alianza Lima 2-0 Cienciano Apertura 90′ 0/2 8.7 Alianza Atlético 0-1 Alianza Lima Apertura 90′ 0/0 7.1 Alianza Lima 3-0 Cantolao Apertura 78′ 0/0 7.0 Alianza Lima 3-0 Mannucci Apertura 75′ 1/0 7.7 Alianza Lima 2-0 César Vallejo Apertura 59′ 0/0 7.1 Alianza Lima 2-1 Municipal Apertura 60′ 0/0 6.8 Libertad 1-2 Alianza Lima Libertadores 90′ 0/1 7.0 Atlético Mineiro 2-0 Alianza Lima Libertadores 72′ 0/0 5.9

Entonces, ¿a quién podría elegir ‘Chicho’?

La ventaja la lleva el ‘Rifle’ Andrade, sin ninguna duda. Hoy, con él en el campo, el cuadro victoriano se vuelve más intenso y sofocante. Salas podría elegirlo a él para tener más opciones de vencer a Melgar en Arequipa y así prepararlo para lo que viene contra Libertad. Recordemos que Alianza necesita ganar, al menos, dos de los cuatro partidos que tiene para coronarse campeón del Apertura. Así que un triunfo de visita sobre el ‘Dominó' le daría más tranquilidad al equipo, ya que le restan dos encuentros más de local y en Matute los íntimos se han vuelto casi imbatible en el torneo nacional.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que el DT blanquiazul opte por darle una oportunidad más a Cueva, quien viene trabajando duro para ponerse en forma y recuperar su nivel. ‘Aladino’ necesita jugar para volver a encontrar su mejor versión. De lograrlo, sería clave en Alianza Lima. Ante Melgar podría ser la oportunidad, aunque también Salas podría usarlo como pieza de recambio de Andrade. Solo ‘Chicho’ decidirá a quién finalmente pone ante los arequipeños: a Andrade o Cueva, pero deberá analizarlo bien, pues el duelo contra el ‘Rojinegro’ podría ser uno importante previo a lo que será el choque contra Libertad.

