Luego de ser denunciado por maltrato físico y psicológico por la madre de sus hijos, Pamela López, Christian Cueva fue separado de Cienciano y su presencia en el campo de fútbol se volvió más esporádica. A pesar de que su nombre continuó en la prensa nacional, el futbolista no hizo más comentarios sobre el asunto. Aunque actualmente no tiene equipo, ‘Aladino’ asistió como espectador a algunos partidos del conjunto imperial. Recientemente, tras casi tres semanas desde el conflicto con su aún esposa, el futbolista emitió un nuevo comunicado a través de sus redes sociales.

Christian Cueva se mantuvo fuera del foco mediático durante un periodo, sin embargo, tras esto, apareció y mostró su apoyo al equipo imperial asistiendo a un partido pasado por la fecha 9 del Torneo Clausura. El volante trujillano estuvo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega durante la victoria del ‘Papá' por 3-1 sobre Melgar. Además, sorprendió a su antiguo compañero Rudy Palomino, quien marcó el segundo gol contra los Rojinegros, con un obsequio especial.

Tras este evento, no se tuvo más noticias del futbolista. Sin embargo, Christian reapareció en las redes sociales con un nuevo comunicado. El oriundo de Huamachuco publicó una historia en Instagram en la que explicó su situación actual. “Duele ver que se habla de mis hijos en un programa de espectáculos, pero debo asumir mi parte en que suceda así”, comenzó escribiendo el futbolista.

Asimismo, también agregó. “Por eso quiero decir una vez más que mis hijos son lo primero; cumplir con ellos y cubrir sus gastos es algo que siempre he hecho y quiero seguir dándoles una vida estable. En eso comienzo a trabajar, con ayuda profesional, porque debo hacerme cargo de lo que siento y vivo, para poder ser el padre y el hombre que anhelo ser”, comentó.

Finalmente, ‘Aladino’ expresó que su prioridad actual es recuperar su carrera futbolística. El futbolista se concentrará en esta meta con el objetivo de retomar su pasión por el fútbol y volver a jugar en el gras. “Por ahora no puedo decir más, hay mucho que trabajar en mi. Solo sé que el futbol siempre ha sido mi refugio y es en la cancha donde encuentro valor. Pero hoy no soy alguien que pueda pedir, soy alguien que quiere aprender y no descansaré hasta ser mejor por ustedes, hijos”, mencionó.

Es importante destacar que el originario de Huamachuco nunca llegó a jugar oficialmente con Cienciano y solo participó en dos entrenamientos en Cusco antes del partido contra Alianza Lima. Su última actividad futbolística significativa fue durante la Copa América 2024 en Estados Unidos, donde fue convocado por Jorge Fossati. En ese torneo, Cueva tuvo la oportunidad de jugar en dos partidos, acumulando un total de 24 minutos en los encuentros contra Canadá y Argentina.

Comunicado de Christian Cueva vía redes sociales. (Foto: Captura de Instagram).





¿Qué dijo Cristian Díaz sobre Christian Cueva?

Ya en el receso de la Liga 1, debido a la fecha doble de septiembre de las Eliminatorias 2026, Cristian Díaz tuvo unas palabras sobre Christian Cueva, a quien solo llegó a dirigir en dos entrenamientos. “Él tiene un propósito de volver a la selección, había una necesidad del ‘profe’ Fossati de que tuviese equipo, lo sabíamos. Para mí, era un gran desafío en mi crecimiento, de poder ayudar a recuperar a un futbolista de su magnitud”, dijo a GOLPERU.

No obstante, el DT de 48 años resaltó que espera que no se “saquen de contexto” sus palabras y aseguró que está de acuerdo con la decisión que tomó Cienciano sobre el vínculo contractual que tenía con el futbolista trujillano. “Las instituciones están por encima de las personas, se llamen como se llamen, tengan la trayectoria que tengan”, añadió al respecto.

Por otro lado, sostuvo que la delicada situación que atraviesa Christian le hizo pasar un mal momento a él y a sus dirigidos. “Vivimos horas bastantes complejas, él y su familia a la cabeza, independientemente de cómo sucedieron las cosas, no soy quien para juzgar a nadie, obviamente esas horas nos generaron un incordio. Llegué al aeropuerto de Lima, me abordaron cámaras, tuve que subir a una van para ir al bus, no fue grato el momento, de hecho sentía que había una necesidad imperiosa por parte de los medios que yo o cualquiera respondiese lo que querían escuchar, nosotros apenas estábamos viviendo el momento”.

Finalmente, Díaz no confirmó la reincorporación de Cueva, pese a que en los últimos días desde Cusco informaron que existía una posibilidad de que pueda suceder. Su última reflexión fue la siguiente: “A veces unos maduran antes y otros maduran más tarde, la cosa es hacer un clip y darnos cuenta de lo corta que es la vida y lo rápido que pasa, aquel que lo entiende antes, tienen una ventajita”.

Cristian Díaz se refirió sobre el presente Christian Díaz tras salida de Cienciano. (Foto: Difusión).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR