Christian Cueva volvió a recordar su paso por el Santos de Brasil y la mala relación que llevó con Jorge Sampaoli. El volante de la Selección Peruana dijo que el entrenador no le gustaba mucho la inventiva del jugador y que chocaron más de una vez en el tiempo que coincidieron en el club.

“A Jorge Sampaoli no le gusta el ‘chocolate’, pero no puedo negar que es un entrenador que tiene buenas ideas. Una cosa son sus ideas dentro del campo que uno tiene que obedecer y responder a eso. Pero lo que yo sí sé del fútbol es que no le puedes quitar el talento o la inventiva que tiene el jugador, un taco, un sobrero, una pausa como es mi caso. Yo veo el fútbol así”, dijo Christian Cueva en Movistar Deportes.

“Yo hablé con Sampaoli y me atrevo a decirle que me diga qué era lo que estaba pasando para llegar a una cuerdo. Nos dimos la mano y le dije que buscaría mi rumbo pero no fue así, él dijo que vengan mañana que vamos a darle vuelta a esto y llego al día siguiente y me dí con la sorpresa que no podía entrenan, en otras palabras fue una falsedad”, contó

Christian Cueva dijo que nunca tuvo miedo que le digan que no iba a jugar porque eso puede pasar. “Que me digas una cosa y salgas con otra luego, es porque no te atreves a encarar al jugador y ser frontal y conmigo Jorge Sampaoli no lo fue”, declaró.

