Este jueves 9 de marzo, Christian Cueva fue presentado de manera oficial como jugador de Alianza Lima, club con el que asumirá grandes retos como la Liga 1 y la Copa Libertadores 2023. El mediocampista nacional se mostró contento por esta nueva etapa en su carrera futbolística y habló sobre los objetivos que tiene con el cuadro íntimo. Asimismo, reveló el motivo por el que eligió la dorsal ‘23′.

“Cada jugador tiene un número porque se lo ha ganado. Hoy me toca jugar con un número especial, que es el día de mi cumpleaños. También es el cumpleaños de Nicolás Rey y el doctor Julio García, que estuvieron en los momentos difíciles”, mencionó el volante peruano.

Del mismo modo, Christian Cueva habló sobre el crecimiento de Alianza Lima en los últimos años y sobre las obligaciones del jugador blanquiazul. “El crecimiento del club fue muy grande y eso hace que Alianza sea más grande de lo que es. Por eso, nosotros los jugadores tenemos que seguir aportando lo mejor. Siento que hay una responsabilidad grande y eso me gusta. No me corro a ninguna situación difícil. Hoy me hicieron sentir la familia que siempre es Alianza”, acotó.

Consultado sobre los retos del equipo íntimo, ‘Aladino’ aseguró que buscarán a como dé lugar el tricampeonato en la Liga 1 y realizar un buen papel en la Copa Libertadores. “Los objetivos siempre serán los más grandes, y cuando llegué al camarín hablaron del tricampeonato y de la Copa Libertadores. Eso me llena de una motivación grande, desde donde me toque”.

Finalmente, el mediocampista nacional habló sobre la selección peruana y confirmó que siempre estará dispuesto a representar a la ‘Bicolor’. “La selección siempre será importante para todo jugador. Lo bueno de todo es que hay una linda familia, un grupo con mucha humildad. Esa línea que tuvimos nosotros con Ricardo, ahora Juan tiene lo mismo. El respeto y apoyo que le da a cada jugador, es para sentirnos contentos. Siempre estaré a la orden para cuando se me necesite”, concluyó.

¿Por qué Cueva no fue convocado a la Selección Peruana?

Este jueves, Juan Reynoso dio la lista de convocados de la Selección Peruana con miras a los microciclos que se realizarán entre el 14 y 18 de este mes. El objetivo es llegar con todo a los amistosos que sostendremos frente a Alemania y Marruecos. En medio de ese panorama, el ‘Ajedrecista’ aprovechó para hablar sobre el presente de Christian Cueva, dando una opinión sobre su regreso a la Liga 1.

“La mejor inversión -para todos- es que Christian (Cueva) vuelva a jugar. La apuesta de Alianza Lima es para fortalecer al equipo para el torneo internacional”, sostuvo el director técnico de la ‘Blanquirroja’ en conferencia de prensa.

Asimismo, el ‘Cabezón’ explicó la ausencia de ‘Aladino’ en la lista selectiva de la ‘Bicolor’: “Él (Christian Cueva) no está en la lista porque queremos que respete los tiempos de una buena pretemporada. Siendo empáticos, y buscando lo mejor para Christian y su equipo, preferimos no llamarlo”.





