Alianza Lima cayó 1-0 ante FBC Melgar en el duelo por la sexta fecha del Torneo Apertura 2022 de la Liga 1, sumando su tercera derrota consecutiva. Christian Ramos, defensor del cuadro íntimo, analizó el desempeño del plantel en el Estadio Monumental de la UNSA, a la espera de levantar cabeza y sumar de a tres en las próximas jornadas. La palabra del futbolista tras el encuentro.

“Creo que el equipo jugó bien y Melgar aprovechó la que tuvo. Siempre fuimos para adelante, intentamos jugar y llegamos con algunas ocasiones claras que no pudimos concretar”, fueron las primeras palabras que brindó el central a GOLPERU, apenas acabó el duelo en el recinto de Arequipa.

Del mismo modo, Christian Ramos hizo caso omiso a las críticas al plantel y aseguró que vienen trabajando para encontrar su mejor versión: “No es encontrar el ritmo futbolístico, pues creo que lo estamos encontrando. Creo yo que estamos sólidos en defensa y en ataque debemos aprovechar las que tenemos, ya que el rival las pocas que tiene las aprovecha”.

En relación al arbitraje, la ‘Sombra’ aseguró que el equipo está muy incómodo con el desempeño de los colegiados en sus últimos encuentros. “La verdad no sé si es porque salimos campeones el año pasado, pero, para nosotros, está siendo malo. No quiero que se tome como queja, pero no es así. Para mí, no fue bueno el arbitraje. Siempre se favoreció a los de Melgar, mientras que para nosotros todo era tarjeta amarilla”, aseveró.

Por otro lado, el defensor central reveló que pese a la derrota ante FBC Melgar, se siente motivado por los retos que tiene la ‘Blanquirroja’ en las últimas fechas de las Eliminatorias a Qatar 2022. “Un poco triste porque no es el resultado que quería, pero no puedo negar que estoy motivado por lo que se viene en la Selección Peruana”.

Alianza Lima descansará en la próxima fecha de la Liga 1. Ante ello, Carlos Bustos tendrá una semana donde deberá solucionar los puntos débiles del plantel, los cuales lo han llevado a solo sumar 5 unidades en 6 encuentros disputados. Melgar, por su lado, tendrá que medirse a mitad de semana ante Cienciano por la Copa Sudamericana, para luego enfrentar a Cantolao el domingo 20 de marzo.





