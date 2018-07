Christian Ramos dejó Tiburones Rojos de Veracruz: ¿lo reemplazará un peruano?

Christian Ramos deja un vacío en Tiburones Rojos tras fichar por Al NassrFC de Arabia Saudita. Pero la directiva del cuadro de Veracruz no se queda de brazos cruzados y ya piensa en su reemplazante: le han puesto la puntería a otro jugador de la Selección Peruana .



Pese a que no llegó a debutar con la bicolor en el Mundial Rusia 2018, Miguel Araujo está en los planes. Aunque -hasta el momento- aún no ha llegado la oferta formal a Alianza Lima, en La Victoria ya se hace la idea de no contar con el zaguero en los próximos meses.

"Yo estaba avisado desde enero que después del mundial era casi seguro que Miguel Araujo se iría del club", dijo Pablo Bengoechea, el último martes, en Matute.

Miguel Araujo no solo suena en México. El nombre del defensa nacional también suena en Colombia, para ser más exactos en el Junior de Barranquilla.

Solo queda esperar porque es cuestión de horas que una oferta formal se concrete por el zaguero de Alianza Lima , que ya anunció que no le pondrá trabas para que siga su carrera en el extranjero.