Sigue la tensión en la Liga 1. Y es que, a pocos días de disputar el duelo entre Cienciano y Alianza Atlético, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que el encuentro quedó suspendido tras no contar con garantías. Sin embargo, el ‘Papá' salió al frente y desmintió esta información, dando a conocer que la Policia Nacional del Perú (PNP) dio el visto bueno para realizar el encuentro en suelo cusqueño.

“El Club Cienciano, dentro del marco del Campeonato de la Liga 1 Betsson 2023, Torneo Apertura, tendría que disputar con el Club Alianza Atlético de Sullana (en adelante “Sullana”) un encuentro futbolístico por la Fecha 07 del citado torneo, para lo cual, con la debida anticipación, se solicitó las autorizaciones respectivas ante la Policía Nacional del Perú - PNP, Defensa Civil, la Prefectura y Dirección de Seguridad Deportiva, autoridades que dieron el visto bueno y se establecidió que se daban las garantías necesarias y la consecuente aprobación del partido”, inicia el comunicado.

Del mismo modo, Cienciano mostró su rechazo al “comportamiento irregular, ilegal y arbitrario que viene adoptando la Federación Peruana de Fútbol (en adelante “FPF”) contra nuestra institución, y contra otros clubes de fútbol profesional, al pretender someterno de manera forzada a que permitamos el ingreso de la empresa 1190 Sports, empresa con la que no nos une vínculo comercial algunos y además se desconoce el contrato que dicha empresa mantiene con la FPF”.

En el cuarto párrafo del comunicado, el elenco cusqueño aseguró que la “FPF pretende desinformar al público en general indicando que no estaba garantizada la seguridad del público que asistiría al recinto deportivo, ni tampoco la seguridad de los actores de dicho encuentro, cosa que se ha desvirtuado con lo señalado en el párrafo precedente, constituyendo el actuar de la FPF como una evidente y clara coacción y extorsión en contra de nuestra intitución”.

Cienciano se mantiene firme en su posición

En la parte final del comunicado, Cienciano señaló que “no existe marco normativo que ordene la suspensión de un encuentro por no permitir el ingreso de una empresa televisora, más aún si dicha empresa no tiene vínculo contractual con nosotros”. Ante ello, dejaron en claro que el club “ha cumplido con todas las autorizaciones pertinentes para el desarrollo del encuentro con Alianza Atlético por la Fecha 07″.

Por último, reafiraron el compromiso de la institución: “Cienciano se basa en trabajar bajo los principios de la ley del deportes, la buena fe futbolística y poniendo en práctica para ello los valores y transparencia en las acciones que nos conllevan a ser un club modelo y campeón a nivel internacional, por lo que hacemos un llamado a las autoridades de nuestro deportes y particularmente a las autoridades de la Liga 1 a tener presente las consecuencias que conllevan sus decisiones ilegales, ilegítimas y arbitrarias”.

